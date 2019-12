Gaba quiere levantar la copa a la distancia

Gabriel Pusula está a un paso de ingresar en la historia del fútbol panameño de Primera División. El marcador central nacido en Paraná es una de las figuras de Costa del Este FC, equipo que el lunes buscará su primer título en la máxima categoría de ese país en la final del Torneo Clausura que protagonizará ante Tauro.

Gaba fue uno de los pilares del equipo que es dirigido por el argentino Juan Vita. Disputó 13 de los 16 encuentros de la fase regular.

En el último juego de esta etapa sufrió una lesión que detuvo su marcha. Una fractura en su muñeca derecha lo marginó de la serie de playoff.

Regresó a la Argentina para intervenirse quirúrgicamente. Se aferra a los afectos en su período de rehabilitación. Pero los afectos llegan también desde el exterior, a través de sus compañeros de plantel y todo el cuerpo técnico. A la distancia, Gaba buscará levantar la Copa. “Si salimos campeones lo voy a festejar como su estuviese dentro de la cancha”, aseguró, en su visita a la Redacción de UNO.

El defensor comenzó su charla contando cómo surgió la posibilidad de emigrar a Centroamérica. “A mediados de año fui a una prueba al Albacete de España, pero por una cuestión burocrática no pude quedarme. Gracias a Dios salió la posibilidad de ir a Panamá a través del entrenador del club, a quien conozco porque lo tuve como psicólogo en las inferiores de Banfield. Se comunicó conmigo, me transmitió la intención de sumarme al equipo. Le dije que sí porque nunca cierro ninguna puerta. Lo vi con buenos ojos y estoy muy contento de haber tomado esa decisión”.

El hecho de conocer al entrenador fue determinante para aceptar la propuesta. “Fue una ayuda muy grande para llegar al club, poder integrarme dentro del plantel y en el país. Si bien tuve la posibilidad de ir con otro excompañero de las inferiores de Banfield, él nos brindó sus medios para que podamos desarrollarnos de la mejor manera. Un tío suyo vive allá hace muchos años y un hermano trabaja como periodista deportivo y conoce mucho al país”, destacó.

Gaba se sorprendió con el nivel futbolístico con el que se encontró. “Uno prejuzga el nivel del fútbol de Centroamérica. Sin embargo noté un ritmo de juego y un nivel muy alto, sobre todo en lo físico. Los jugadores de allá tienen un físico muy privilegiado. El fútbol de Panamá va en crecimiento y puede seguir creciendo mucho más”, analizó.

Al llegar a su nuevo destino se planteó varios objetivos. “La idea inicial fue seguir ganando experiencia y de a poco ir creciendo en lo profesional y lo deportivo. Lo pude hacer desde el primer partido que estuve habilitado. Me perdí las tres primeras fechas por no haber recibido la habilitación, en la cuarta fui al banco y a partir de la quinta fecha ingresé de titular. Ahí no salí hasta el último partido de la fase regular, que fue cuando me lesioné”.

Otra de las metas trazadas fue cicatrizar la herida que se produjo luego del descenso que padeció en su paso por Gimnasia y Tiro de Salta en el Torneo Federal A. La lesión no le permitirá estar dentro del campo de juego en la final, pero forma parte de la campaña de Costa del Este FC. “Salir campeón y levantar la copa es uno de los deseos y anhelos que tiene un niño cuando comienza a jugar, y lógicamente un futbolista. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando me dijeron que tenía una fractura, fue buscar una alternativa para no ser enyesado y postergar la cirugía para el final del torneo. Me dijeron que era muy arriesgado y si recibía un golpe podía empeorar la lesión y corría el riesgo de perder la movilidad de la muñeca. Eso me dejó sin alternativas y en ese momento me sentí mal. Si bien sé que soy parte del plantel y tuve la posibilidad de jugar casi todo el torneo, fue difícil asimilar que me iba a perder la parte más linda”, se lamentó.

El respaldo de todos sus compañeros fue determinante para digerir el mal trago. “Me siento muy tranquilo porque todos se comunicaron conmigo. El sábado pasado, cuando el equipo pasó a la final, desde el cuerpo técnico me llamaron para recordarme que yo formo parte de esta campaña. Es difícil verlo desde afuera. De todos modos, si salimos campeones lo voy a festejar como si estuviese dentro de la cancha”, aseveró.

Gaba regresó a Paraná para someterse quirúrgicamente. La rehabilitación la atraviesa junto a sus seres queridos, quienes son sus principales bastones. “Compartir la rehabilitación con mis afectos es muy importante. Cuando hay un problema el respaldo más importante es el de la familia y los amigos. Son quienes nos ayudan a salir adelante”, valoró.

Pusula capitaliza estos momentos pare recuperar el tiempo que resignó por su profesión. “Estando fuera del país se extrañan muchas cosas. Una charla, compartir una ronda de mate. Sentir sus afectos y tenerlos cerca. Hasta el aire es distinto. Me siento muy cómodo en Panamá, pero compartir tiempo con los afectos ayuda a cargar energías para encarar los próximos desafíos”.

En los próximos días una férula reemplazará al yeso para iniciar la última etapa de su rehabilitación. “Proyecto volver de la mejor manera para seguir creciendo, sumar más experiencia. Trataré de aportar desde mi lugar en el club o buscar la mejor opción para mi carrera”, concluyó.