Futsal: una ayuda al bolsillo de los competidores

Las puertas de los clubes y las asociaciones deportivas de Paraná permanecen cerradas desde días antes que el gobierno nacional decretara el aislamiento social preventivo y obligatorio. De esa manera no sólo se congeló la industria del deporte. No obstante, las instituciones deberán reunir recursos económicos para solventar los gastos fijos.

Futsal Futsal sin cobro en el mes de abril y cuota simbólica para los próximos meses

Ante la imposibilidad de abrir sus puertas para cobrar el arancel muchas entidades generaron vías alternativas de pagos, pero sosteniendo el valor habitual del arancel. Muchos socios decidieron darse de baja del padrón. Algunos afiliados optaron por esa postura ante la urgencia de atender otras prioridades. Otros actuaron de esa manera por el sólo hecho de no poder gozar del beneficio de utilizar las instalaciones.

Dentro de este escenario, la Asociación Paranaense de Futsal (APFS) tomó una medida diferente a las que asumieron la mayoría de las instituciones. El ente que regula la actividad salonista en la capital provincial eximió a sus socios del pago de la cuota correspondiente a abril. “Sabemos que a todo el mundo le cuesta pagar un arancel. Al analizar números entendimos desde la Comisión Directiva que este mes podemos hacernos cargo de los gastos fijos que tenemos para evitar el pago de la cuota a los socios. No es fácil, pero este mes lo podemos afrontar”, explicó a Ovación Fabricio Altamirano, tesorero de la APFS e integrante del plantel de Paraná Verde.

La temporada 2020 contará con cinco categorías de Primera División. Tres de ellos se disputarán en la rama masculina y los dos restantes en el femenino. Además se desarrollará el campeonato masculino para la categoría C20 (juvenil). En total este año se inscribieron 72 equipos.

Futsal Futsal en cuarentena en Paraná

“No sabemos el número exacto de socios porque la actividad se suspendió a dos días del inicio del campeonato. En ese entonces estábamos cerrando todas las listas de buena fe de todos los equipos que se inscribieron. Pero pasamos los 900 socios”, subrayó. El Pety aclaró que, a diferencias de lo que sucede en los clubes, la APFS cobra un arancel a cada equipo.

“La cuota es de 700 pesos por equipo. Es muy inferior a lo que se abona en muchos clubes. Algunos cobran 1.000 pesos por socios activos. Con esa suma solventamos gastos fijos administrativos como el pago del alquiler de salón donde funciona la asociación, los servicios básicos y el trabajo del departamento de prensa. Después se pagan aparte los gastos de alquiler de canchas y árbitros”, explicó.

Por otro lado, adelantó que la asociación analiza otras medidas para favorecer a los socios en los meses donde no habrá actividad a raíz de la emergencia sanitaria.

“Estamos analizando cobrar una cuota simbólica para mayo y junio, que seguramente no habrá competencia. Pero esto lo estamos evaluando para solventar los gastos fijos. Sin la presencia de los socios no podría existir la asociación y confiamos en la generosidad de los afiliados”, remarcó.

En otro orden, Altamirano no imagina un año sin actividad como consecuencia de la pandemia de coronavirus: “Tenemos mucha fe y esto no lo hablo solamente como deportista, sino también como ciudadano. Sé que no es fácil la situación, pero el gobierno está haciendo bien las cosas y se refleja en los números. Pero seguramente tendremos dos meses más sin actividad”. Pensando en el inicio del campeonato el Pety aclaró que no han evaluado ningún protocolo sanitario.

“Entendemos que en el futsal sucederá lo mismo que en el básquet, el fútbol, el hockey y en todos los deportes. Las medidas sanitarias que se llevarán adelante para el desarrollo de la actividad serán tomadas por el gobierno nacional y provincial y avaladas por la Secretaría de Deportes de la Provincia”, destacó.

Los protagonistas. Los equipos que confirmaron su presencia en la temporada 2020 de la APFS son los siguientes: Masculino A: Don Bosco, Español, José Hernández, Paraná A, Paraná B, Mariano Moreno, Atlético Bajada Grande, José Hernández Negro, La Salle, Paraná Verde, Paracao y Peñarol. Femenino A: La Salle, Sportivo Libanés, Mariano Moreno, Aatra III, River Paraná, Don Bosco, Español, Escalante (Santa Fe), Deportivo Máquina, Mariano Moreno B y Filial River. Masculino B: Oro Verde, Don Bosco B, Ciencias Económicas, La Delfina, Filial River, Atlético Bajada Grande B, Paraná C, Atlético Neuquén, Aatra I I I , S p o r t i v o Santa Fe, Mariano Moreno C y Sarmiento (Crespo). Femenino B: Atlético Neuquén A, Echagüe, Oro Verde, La Salle B, River Rojo, Español B, Deportivo Máquina B, José Hernández, Azopardo (Santa Elena), Ciencias Económicas, Atlético Neuquén B, Atlético Bajada Grande y Español B.

Masculino C: Peñarol B, Don Bosco B, Paraná E, Colonia AvellanedaEchagüe, River Paraná, La Salle B, Mariano Moreno B, Sportivo Libanés y Peñarol C. C 20 (juveniles): Sportivo Santa Fe, Echagüe, Oro Verde, La Salle, Paracao, Español, Atlético Bajada Grande, José Hernández, Paraná, Municipalidad, Mariano Moreno, Aatra III, Peñarol y Don Bosco.