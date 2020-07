Futsal: Salonistas locales respaldan a Avveduto

Entrenadores y dirigentes del futsal que se desempeñan en Paraná manifestaron su disconformidad con la postura de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) de declarar “persona no grata” a Ariel Avveduto, entrenador del seleccionado nacional campeón del mundo.

Las diferencias entre los directivo de la CAFS y el DT vienen de larga data. Avveduto iba a ser reemplazado de su cargo un año antes del desarrollo del mundial que se disputó en 2019 en Misiones. Gracias al pedido de los jugadores a los dirigentes, el entrenador continuó en su cargo.

La Albiceleste levantó el trofeo en el Polideportivo Municipal Montecarlo al derrotar en la final a Brasil por 3 a 2. Pero la mala relación con Pedro Bonettini, presidente de la CAFS, continuó y se profundizó en diciembre en la reunión anual de delegados.

El miércoles la CAFS emitió un comunicado en el que determina “declarar al señor Ariel Avveduto persona no grata para la Confederación Argentina de Fútbol de Salón-Futsal-; al mismo tiempo, inhabilitarlo para el ejercicio de cualquier actividad y/o relación alguna que pudiera llegar a tener con la CAFS propiamente y/o con cualquiera de sus afiliadas directa o indirectamente”.

Exagerada.

El entrenador de Mariano Moreno e integrante de la Asociación de Entrenadores de Futsal de Argentina (Anefa), calificó como “exagerado” al fallo. “El exabrupto existió, pero quienes estamos en el deporte pedimos un cambio de funciones de la gente que está en la CAFS, que no está aportando nada en el deporte y lo demuestra la sanción. El futsal, a nivel confederación está hecho por cinco, seis personas y todo pasa por el ámbito que decide Pedro Bonettini”, señaló, en diálogo ayer con Ovación.

Futsal Miguel Rabbia (a la derecha) junto a Ariel Avveduto

“El colectivo de entrenadores está totalmente en contra de la sanción. Es una medida arbitraria, desmedida, que deja mucho que desear. Si al técnico campeón del mundo lo censuran y cuando se expresó de tal o cual manera, correcta o incorrectamente, lo declaran persona no grata: ¿Qué queda para el que quiera decir algo en contra de la confederación?”, subrayó.

“Ariel Avveduto ha evangelizado el deporte a lo largo y ancho del país. Por eso espero que la CAFS tenga la valentía, sea honorable y revea la sanción porque el futsal no es solamente la comisión directiva de CAFS, sino los 40 mil afiliados que tiene en el país y en su mayoría no están conformes con la sanción”, redondeó.

Defensa.

El dirigente Rodrigo Duarte, uno de los impulsores de la disciplina en Entre Ríos, mencionó que una sanción era previsible, pero interpretó como excesivo al fallo y recordó que Avveduto tiene derecho a una defensa. “Las asociaciones provinciales no estamos de acuerdo con la medida y no nos vamos a quedar quietos, vamos a intervenir”, aseveró.

“Entendemos que es excesiva la medida y el derecho a la legítima defensa no se le puede negar a nadie. Antes de una expulsión hay instancias preliminares”, destacó. “Para quienes estamos en el entorno era previsible esta situación. El cortocircuito viene casi desde el mismo inicio del proyecto de la Selección Argentina”, recordó.

“Ariel tiene el defecto de ser verborrágico. Tal vez no supo ubicar algunas cuestiones o le faltó tacto a la hora de hablar con los dirigentes. Pero si bien corresponde una sanción, porque hay que cuidar las formas, es exagerado declararlo persona no grata. Toda institución tiene su procedimiento y no puede expulsar a alguien porque se le cante y punto”, agregó.

“A lo largo y ancho del país Ariel trabajó para el desarrollo del deporte. En Paraná encontró un grupo que salió espantado de la estructura de la Liga Paranaense y que comulga con la misma forma de pensar. Ariel es una persona que tiene la mala costumbre de invitar a cualquier persona a salir de su zona de confort e ir por algo más grande. Es una persona que se revela siempre contra el status quo”, redondeó Duarte.

Sin fundamentos.

Eduardo Palleiro, entrenador de arqueros de Español Futsal, calificó como “poco inteligente” al fallo. “Al no estar rodando la golty es una decisión poco inteligente echar a un técnico como Ariel en una situación donde todo está paralizado. No están pensando en el bien del futsal en momentos donde hay que capitalizar el tiempo que nos brinda la pandemia”.

Luego recordó que Avveduto fue algo más importante que el entrenador campeón del mundo. “Cosechó mucho por el deporte al viajar por todo el país con el fin de educar a personas y mostrarle lo que es el futsal. Lo hizo sin ánimo de ganar dinero. Su objetivo era llevar el deporte a quienes les era difícil llegar o saber cosas del futsal”, valoró.

Promotor.

Pablo Laurencena, entrenador de Atlético Neuquén, recordó que Avveduto fue uno de los responsables del crecimiento del futsal en Paraná. “Fue quien vino a presentar el proyecto de Anefa. Fue quien dio el fuego para encender la llama en el futsal. Es el responsable de que ahora se dicten capacitaciones por todos los lados. Por suerte en Paraná han tomado gran iniciativa sobre eso”, agradeció. “Me parece muy exagerado la decisión de la CAFS. Nos hace quedar mal frente a todo el mundo. El técnico campeón del mundo y que en el mundial anterior terminó en el podio fue declarado persona no grata”, cerró.