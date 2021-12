Futsal: protagonistas de un torneo histórico

Sonia llegó al mundo salonista desde otro ámbito. “Desde hace 10 años que soy árbitro de hockey sobre césped en el Torneo Esperanza, una liga libre que se desarrolla en el Acceso Norte”, narró. El referato está en su ADN. Esto la llevó a buscar experiencias en otras disciplinas. “Quería sumar algo más a mi vida porque me queda un tiempo para hacer otras cosas más. Un día vi una publicación de una amiga en una historia que decía “curso de árbitro de futsal”. Me metí a ver qué onda. Hice el curso. Me gustó y arranqué. Estoy metida en las dos disciplinas”, contó.

Para Tatiana y Sonia, el Regional fue la segunda experiencia en un certamen de esta característica. “Estuve presente en el Nacional que se disputó en Paraná en 2019. Éramos 13 árbitros, de la cual fui la única mujer”, recordó Garbarino. “Al tener un plantel femenino hubo muchas diferencias en cuanto a acompañamiento y charlas más allá de que tuvimos un coordinador hombre que se adaptó muy bien a las chicas”, diferenció.

staff arbitros futsal.jpg el staff de árbitros que dirigió en el Regional Femenino de Futsal

“En cuanto al juego hubo partidos difíciles, pero bien jugados. No hubo violencia. Los equipos compitieron y después afuera son todas amigas. En lo personal fue un torneo muy lindo, con un muy buen nivel de futsal. Con Sonia tuvimos dos partidos de los cuales uno fue un poco picante, pero lo pudimos llevar adelante”, añadió Tati.

Balcaza, por su parte, tuvo su estreno Nacional en el Femenino C17 y C20 de este año. “Para ese torneo intentaron armar un plantel de árbitras femeninas. Fuimos dos chicas de Paraná, dos de Mendoza y dos de Rosario. Después fueron todos árbitros hombres. Gracias al presidente y coordinador del colegio de árbitros de la Asociación Paranaense fui convocada al Regional”, citó.

Al igual que Tatiana, la última competencia marcó a Balcaza. “Fue una experiencia hermosa. Un grupo de mujeres excelente con el que no tengo palabras de agradecimiento por el acompañamiento de las chicas, de nuestro coordinador, el acompañamiento entre nosotras y entre nuestros compañeros que fueron a vernos y nos acompañaron en mesa de control”, agradeció.

Tatiana dejó en evidencia su fuerte personalidad en un encuentro que protagonizaron Atlético Tucumán y Defensores, por los cuartos de final. Cuando el juego moría la jueza paranaense sancionó penal a favor de Defensores, que capitalizó esa acción para igualar el pleito y trasladar la definición a tiempo extra. “Siempre nos guiamos con el cronómetro. Al llegar al área observé una mano muy grande de una de las chicas de Atlético Tucumán. Tuve que cobrar penal cuando restaban 53 segundos para el final. Hay situaciones que podés manejarlas, pero en esta ocasión era una mano muy alevosa. No dudé ningún momento. Es como cuando dan una patada de atrás. Si se tiene que ir, se tiene que ir”, aseveró.

Un certamen protagonizado en su totalidad por mujeres era una demanda que el Regional atendió. “Lo viví en el Nacional de 2019, donde fue un torneo con muy pocas mujeres. En ese torneo faltó una compañía. Eran muy buenos compañeros, pero faltó la charla con tu compañera de tu mismo género. Es muy distinta la charla. Los hombres joden un poco más y las mujeres se concentran en otra cosa. O cuando estás media depre y vienen todas las emociones juntas. En ese momento un abrazo de una compañera es muy distinto”, resaltó Tatiana.

Sonia, por su parte, exhibió la emoción por la experiencia adquirida. “Que confíen en uno en un torneo como este con tan poco rodaje es un logro muy grande. Me siento orgullosa de haber llegado hasta ahí. Haber representando a la Asociación, al colegio de árbitros y observar lo que hemos crecido, cómo se manejan en el colegio de árbitros, cómo representás a tus compañeros. Todo esto es muy lindo. Y cuando te felicitan sentís un logro importante”, valoró.

Esta competencia elevó el entusiasmo de las juezas paranaenses, que trazaron nuevas metas. “En lo personal quiero salir de Paraná, conocer nuevos torneos tanto femenino como masculinos, y crecer a nivel grupal como lo estamos haciendo. Es un lindo grupo, somos más de 20 árbitros y somos todos amigos”, destacó Garbarino. “Quiero crecer porque recién empiezo en el futsal y espero seguir adquiriendo estas experiencias por muchos años más, ya sea dentro de la ciudad como en otras localidades porque eso permitirá relacionarte con colegas de otras provincias y eso es muy bueno. Tengo la experiencia de haber dirigido nacionales de hockey. Me gustaría conseguir lo mismo en el futsal”, se entusiasmó Balcaza.