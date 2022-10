Futsal: la Albiceleste deja su huella en Paraná

La ilusión por conquistar la gloria está intacta. Así lo dejó en claro Luz Samudio. “Tenemos selección para pelear grandísimas cosas, de eso no tengo la menor duda. A nivel mundial nos encontraremos con equipos trabajados. Alguno estará mejor que nosotros por una cuestión de tiempos, pero también se de la capacidad, la garra y el hambre de gloria que tenemos los argentinos”, subrayó.

Futsal Selección.jpg 18 salonistas buscan un lugar en la nómina final que jugará el Mundial Femenino de Futsal Juan Ignacio Pereira / UNO.

“Este seleccionado consiguió un subcampeonato mundial. Las chicas dejaron la vara muy alta, pero no me cabe ninguna duda que lograrán mejorar. Así como en el 2019 nuestro seleccionado masculino salió campeón mundial en Misiones, estoy segura que también nosotras vamos a ganar”, aseveró Samudio.

El proceso de la Albiceleste comenzó a mediados de septiembre en Rosario con la participación de 26 jugadores de todo el país. Después de ese primer encuentro el cuerpo técnico redujo el plantel a 18 salonistas. En las próximas semanas se realizará el último corte para definir la nómina que formará parte de la cita ecuménica.

Definir el listado final no será tarea sencilla. Así lo dejó en claro Jonás Jaime. “Sabemos de las condiciones técnicas-tacticas de las chicas, pero sobre todo se ha conformado un muy bien grupo de personas. Eso dificultará un montón nuestra tarea. Trabajaremos muchísimo en estos días para que ellas puedan dar el cien por ciento con las mejores condiciones posible. Después será nuestra tarea tomar esa decisión. Pero como remarcamos cada uno de los integrantes del cuerpo técnico tratamos que las chicas se sientan parte del seleccionado más allá de la lista final. Todo formamos parte del proceso, todas han sido parte de este grupo. Es la idea, el camino y es como queremos trabajar”, explicó.

Por su parte, Gruya Llul, una de las cuatro paranaenses que buscará un lugar en el Mundial, relató las sensaciones de exhibir el escudo de la Albiceleste en su ciudad. “Es el premio más grande después de tanto sacrificio. Generalmente nos toca vivir estos procesos en otras ciudades. Tener ahora la posibilidad de compartir esta experiencia con la familia y los amigos es lo más satisfactorio”, describió.

La arquera de La Salle, que formó parte de un preseleccionado en 2017, explicó en que momento de su carrera se le presentó este desafío. “Cuando fui convocada para el proceso anterior estaba transitando mi primer año en el futsal. En cuanto a la técnica y trabajo específico no estaba tan trabajada y no tenía el nivel de otras compañeras. Este año me encuentra con mayor experiencia, con mayor cantidad de torneos nacionales”, concluyó.

Ensayos en Don Bosco

La Selección Argentina protagonizará dos jornadas de exhibición en el gimnasio cubierto del colegio Don Bosco. La actividad comenzará este sábado a las 18.30 con un encuentro entre los combinados C17 de Paraná y Santa Fe. A las 20 la Albiceleste enfrentará al combinado paranaense.

El domingo la cartelera iniciará las 17.30 con una exhibición de la escuela de futsal femenino. A las 18.30 se enfrentarán los seleccionados C20 de Paraná y Santa Fe. A las 20.30 cerrará el combinado nacional y el representante paranaense.