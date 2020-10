Futsal: el mejor plan para el fin de semana

El fuego sagrado se encendió el 30 de agosto en barrio San Martín, donde organizaron, en forma conjunta con el equipo femenino de rugby del Paraná Rowing Club, un guiso comunitario para 450 personas. Semanas después se trasladaron a barrio Villa María, donde modificaron el menú. Dejaron la comida de olla para ofrecer milanesas con papas fritas, uno de los platos predilectos por la sociedad. Máquina se movilizó nuevamente este fin de semana. Esta vez estuvieron acompañadas por las chicas de Mariano Moreno y la colaboración de la ONG Sumas de Voluntades. En la mañana del sábado se trasladaron hacia barrio Los Arenales, donde la comunidad disfrutó unos sandwiches de hamburgesas con papas fritas.

La movida comenzó con varios días de anticipación. A través de las redes sociales iniciaron el pedido de donaciones. En la tarde del viernes realizaron el primer proceso en la cocina en la sede de Suma de Voluntades. El sábado bien temprano trasladaron los elementos de trabajo al merendero copa de leche Los Angelitos, donde los niños esperaban ansiosos por el almuerzo.

“Tenemos un pedacito de nuestro corazón en el barrio porque con una de mis compañeras trabajamos en la escuela de la Toma Nueva. Venir acá era saldar una deuda pendiente que teníamos, ya que queríamos hacer algo en el barrio. Conocíamos a la familia Quiñones, que está encargada del comedor, porque sus hijos son alumnas nuestras. Esta vez buscamos un barrio con mayor sentido de pertenencia”, explicó Cacciabue, en diálogo con Ovación

“Queremos cortar un poco con las comidas que habitualmente consumen en los comedores, como guiso o fideos. Empezamos a plantear comidas diferentes y que no son consumidas seguido en los barrios. Como hicimos milanesas con papas fritas en la anterior, esta vez decidimos hacer hamburguesas con papas fritas. ¿A quién no le gusta la hamburguesa con las papas fritas? Por suerte llegamos re bien con las donaciones”, agradeció. El mal tiempo amenazó con apagar la fiesta. Las nubes dominaron el cielo en el amanecer. Las organizadoras no dejaron nada librado al azar. La jornada estaba garantizada y no se suspendía por ninguna causa. “La directora de la escuela Secundaria N° 59 Toma Nueva muy amablemente nos ofreció las instalaciones donde hay pasillos amplios. Por ese lado nos quedamos tranquilas porque contábamos con un espacio cerrado para desarrollar la actividad. Igual la idea era estar adentro del barrio. Por suerte se nos dio todo, se iluminó el día y nos dejó hacer la actividad en el barrio”.

Las pibas de Mariano Moreno estuvieron en las anteriores movidas colaborando a través de la difusión y recolección de donaciones. Este fin de semana le pusieron el cuerpo y el alma. Iara García, una de las chicas de La Pluma, compartió la emoción por formar parte de esta movida. “Hace tiempo teníamos ganas de hacer una movida como esta. De hecho a principio de año nos planteamos realizar acciones solidarias porque hay gente que lo necesita. Es complejo conseguir las donaciones, pero la sociedad responde de buena manera. Todo lo que va, vuelve”, cerró