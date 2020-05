Futsal: darán cátedra ante grandes eminencias

Explotar el tiempo libre para el crecimiento de la disciplina. Ese es el objetivo de la Asociación Nacional de Entrenadores de Futsal de Argentina (Anefa). Ante la imposibilidad de desarrollar los torneos que cada asociación y que la Confederación Argentina programó a inicio de temporada desde Anefa entendieron que era el momento indicado para potenciar los conocimientos. De esta manera le dieron vida al primer congreso internacional de entrenadores.

El ciclo, que se desarrollará vía streaming por el aislamiento social preventivo y obligatorio, comenzó el 7. Continuará durante todo el mes y se extenderá hasta el 6 de junio. Contará con la participación de eminencias en la disciplina, entre los que se destacan Ariel Avveduto, entrenador del Seleccionado nacional que se consagró campeón del mundo. Otras figuras que disertarán serán Humberto Lucero, DT de la Selección C 20, Mikael Azkorra Larrondo, y parte del staff formativo de la Selección de Colombia.

También expondrán dos paranaenses. Se trata de Esteban Burgo Hergenreder, DT de Mariano Moreno y de la Selección C20 paranaense, y Jonás Jaime, entrenador del equipo femenino de La Salle y de la Selección femenina de Paraná. En diálogo con Ovación no escondieron su orgullo por formar parte de este proyecto. A su vez coincidieron en fomentar el proceso formativo en la capital entrerriana. “Es un ciclo de charlas que apunta a los procesos formativos. Participé de la primera charla que se trató sobre el proceso formativo en clubes. Después continuará la misma temática, pero en selecciones. Pero también estarán relacionadas otras áreas a la formación, como la psicología y metodología de la enseñanzas”. indicó Burgo, quien disertará junto a Humberto Lucero y Leandro Lozina, de Posadas.

“Siento mucha emoción de poder compartir mis conocimientos con tantas personas que saben y han tenido gratas experiencias en este deporte”, narró. Preparé mi trabajo en lineamientos que me pasaron y en base a eso armé cuatro tópicos. Eso facilitará para encajar toda la información. También recurrí a muchos colegas, jugadores, profesores y amigos que no están involucrados en el cuerpo técnico, pero me ayudaron para realizar la presentación”, agregó. El DT de La Pluma valoró la pluralidad de voces que presentará el congreso. “Habrá un abanico muy grande de entrenadores con diferentes puntos de vista. Hay un entrenador de España, Mikel Azcorra, que es un profesor que hace foco en la formación y la enseñanza a partir del juego y tiene una metodología muy interesante. Tuvimos la posibilidad de escucharlo una vez en Paraná y es increíble la manera de enseñar que tiene. También participará Mariela Regalbuto, la psicóloga deportiva de la Selección Argentina y de la Asociación Metropolitana. Pero este ciclo también le abrirá las puertas a aquellas asociaciones que no han tenido su oportunidad de expresarse”, subrayó.

esteban.jpg El futsal de Paraná al mundo

Por otro lado, Burgo mencionó la necesidad de encontrar en Paraná espacios para desarrollar los procesos formativos. “Deberíamos empezar a fomentar y tratar de encontrar las herramientas para suplir la falta de categorías intermedias. Hoy contamos con las primeras escuelitas y eso es muy bueno, pero de ahí se salta a la categoría C20. Falta un aprendizaje desde lo institucional, que cada una de las instituciones le dé valor a las categorías formativas y ponerla en práctica para desarrollarse. En Paraná hay muchos entrenadores involucrados con ganas de aprender. Se nota mucho en el torneo C20 el crecimiento, pero falta suplir la ausencia de las categorías intermedias”, dijo.

El femenino. La exposición de Jonás Jaime estará centralizada en el crecimiento que ha exhibido el torneo femenino en la disciplina. “La idea será enmarcar un poco lo que ha sido la evolución de 2012 a esta parte, contar lo que ha sido el proyecto La Salle, que nació en 2015. Es una posibilidad para demostrar lo que se ha trabajado y no deja de ser un orgullo enorme demostrar el trabajo que hemos realizado”, recalcó el entrenador lasallano, quien disertará junto a Érica Encina Flores, de Mendoza, y Ana Percía, de la Asociación Metropolitana. “Tenemos la idea de salir de lo sistemático y tecnicismo del juego y abarcarlo cercano a la problemática que pueden tener los entrenadores a lo largo y lo ancho del país”, adelantó.

En este sentido, resaltó la necesidad de progresar en el aspecto formativo. “Si bien es un deporte al que se le ha dado mucha importancia, no tenemos los procesos formativos que tienen otros deportes u otras asociaciones o que tienen otros clubes con más historia. Nos encontramos con chicas grandes o entradas en la adolescencia que no tienen esa formación de base, que es muy importante en un deportista”, explicó

“Nos paramos en esa problemática para llevar un proceso deportivo ambicioso, pero que apunte también a la formación. Las chicas no tienen el espacio de formacion y pasarán muchas generaciones de entrenadores para que el día de mañana llegue una jugadora formada. Esos espacios todavía se tienen que formar, desarrollar. Es súper importante y haremos mucho hincapié en la creación de esos procesos de formación para las chicas. Todo se tiene que crear a través de bases sólidas”, concluyó.