Fútbol y revolución: quién es la santafesina que demanda a la AFA

Por Bárbara Favant / UNO Santa Fe



En este sentido, la sabalera opinó sobre cómo ven a las mujeres los máximos dirigentes del fútbol argentino: "En este momento somos tomadas como jugadoras amateurs, sin embargo hacemos lo mismo que un jugador profesional. La diferencia es que no tenemos respaldo legal, no tenemos un contrato escrito en el cual nos podamos agarrar y nada que nos ampare. Esa es la realidad del fútbol femenino en el torneo de la AFA".

Dejen de ver con ORGULLO a una jugadora que labura, entrena y estudia. No debe ser tomada como un EJEMPLO A SEGUIR por hacer triple esfuerzo. No está bueno tener que levantarse a las 7 y volver a tu casa a las 11 de la noche. Dejen de romantizar la precarización.

Sobre el diálogo con otras jugadoras de fútbol a partir de su denuncia, indicó a UNO Santa Fe : "Es buena. Se acercaron muchísimas de todos los clubes a brindarme su apoyo, solidarizarse y contar sus experiencias propias y ajenas de otras chicas. Es una lucha que tiene que ser colectiva, no tiene por qué una jugadora pelearla sola y la verdad es que vamos por ese camino porque me sentí muy acompañada por todos los equipos tanto de Argentina, como de otros países ".

Asimismo, opinó sobre los torneos femeninos de fútbol en ligas menores y en Santa Fe: "Creo que en el interior es muchísimo más difícil que el torneo de la AFA. Son clubes que les faltan muchísimos recursos, que las chicas cuentan con poco de los clubes, con poco de la liga santafesina y es hora que se le empiece a dar un poco más de importancia. que las mujeres puedan empezar a contar con todo eso que les falta, que los dirigentes las escuchen y que tengan en cuenta que son chicas que quieren jugar al fútbol y quieren hacerlo de la manera adecuada por lo tanto necesitan los recursos necesarios".





Al mismo tiempo Sánchez describió al ser con consultada si entabló conversaciones con AFA luego de su denuncia: "No, solo me respondieron la intimación negando todo tipo de relación laboral entre el club y mi persona. Nada más. No están muy abiertos al diálogo. No se acercaron ni se preocuparon por saber absolutamente nada. Pero bueno, el próximo paso es la conciliación obligatoria así que me sentaré con mis abogadas, los abogados de la AFA y los del club para ver qué solución podemos encontrar. Es el único diálogo, supongo, que vamos a tener".