Fútbol y compromiso en el club Don Bosco

Se realizó ayer en Paraná por primera vez el partido Solidario de la Fundación Alguien Como Yo FQ. Un clásico que lleva seis ediciones y que tiene como objetivo concientizar y difundir sobre la fibrosis quística y la donación de órganos.

La presidenta Fátima Heinze junto a un grupo de colaboradores y colaboradoras se pusieron al hombro la campaña de un encuentro de fin de año que reunió a grandes figuras.

Alrededor de las 18, las instalaciones del Club Don Bosco, se llenaron de curiosos para ver llegar a los jugadores que fueron puntuales.

Javier Saviola, Paolo Goltz y Gabriel Heinze, acapararon la mirada de propios y extraños y fueron los más requeridos para las fotos.

Las chicas dieron el puntapié inicial con un entretenido encuentro bajo la supervisión del exgoleador y entrenador Juan Comas. En el descanso un show de Sabés Que Sí en la terraza de los vestuarios y luego jugaron Afcaper ante Leyendas; después Leyendas ante FQ y cerraron el triangular: Afcaper ante FQ.

Tras una mención de agradecimiento de Fátima Heinze y la moderación del periodista Washington Varisco, tomó la posta el Padrino de la institución Gabriel Heinze.

“Quiero agradecerles a todos los chicos que amablemente cuando se los llamó no tuvieron ningún problema y eso demuestra la calidad de personas que son que es lo más importante”, señaló el Gringo ubicado de frente al público en uno de los laterales.

“HAY QUE ESPERAR”. El defensor de Boca, Paolo Goltz, estuvo en cuatro de las seis ediciones y ha sido un colaborador permanente de la Fundación. “Es lindo participar por una causa como esta, por la donación de órganos. Siempre la tenemos a Fatys atrás nuestro trabajando y eso es muy lindo”, indicó el jugador.

Ayer en el vestuario se mostró “muy contento” de participar y abrió una incógnita con respecto a su futuro en el Xeneize. “Estoy esperando porque hubo muchos cambios en el club y la mayoría de los jugadores estamos en la misma situación. En principio tengo que presentarme el 3 de enero que es cuando arranca la pretemporada y contrato tengo hasta junio. Cuando lleguemos vamos a saber que va a pasar y cual es la idea de la comisión y el nuevo DT”, confió el jugador nacido en Hasenkamp, quien agregó que independiente del destino su deseo “es jugar”.

Acompañado por la modelo y sommellier paranaense, Romanella Amato y por sus hijos, Javier Saviola, hizo su estreno en la partido solidario.

“Es mi primera vez y la verdad es que estoy muy contento de participar en una ciudad como Paraná que conozco bien porque hace muchos años que pasamos mucho tiempo”, dijo el Conejito que jugó con Gabriel Heinze en el Mundial de Alemania 2006.

El exdelantero de River, con una figura, impecable “por genética”, según comentó Romanella entre risas, le dijo a UNO que está jugando al futsal y continúa con sus proyectos. “Cuando puedo juego al fútbol y estoy con las Academias de Barcelona”, contó el jugador radicado en Andorra.

LAS CHICANAS. Algunos ex no pasaron inadvertidos y fueron foco de cargadas. El histórico goleador de Paraná Campaña, Mario Mísere, fue uno de los más buscados. “No me vas a pegar”, le tiró a Diego El Mudo Reynoso, ex jugador Colón, Olimpo y Atlético Tucumán. “Igual seguro que no vas a agarrar”, completó y disparó las carcajadas en la previa.

En tanto, el exdelantero Víctor Müller, dejó su impronta con una remera en composé con las zapatillas amarillas. “Te vamos a ver igual le gritaron”, en más de una ocasión.

REENCUENTRO. Varios jugadores de Paraná que están de vacaciones y que en alguna oportunidad compartieron vestuario se encontraron después de un tiempo. Como el caso de Lautaro Geminiano, hoy en Sarmiento de Junín, y el máximo goleador de Patronato, Diego Jara. “Es muy lindo participar de esto, pero además lo disfrutamos”, confió el defensor de Paraná. Y disparó: “El que puede hacer show es Diego, nosotros podemos llegar a pegar una patada”, dijo ante la sonrisa del concordiense.

Además de los futbolistas se hicieron presentes figuras como el piloto Mariano Werner, el kitesurf, Federico Aguilar, el chef y dirigente Chano María y el cantante de 12 Monos, Seba López.

En el cierre se realizó el sorteo de las camisetas oficiales de Carlos Tevez y Emanuel Más y la música de la Banda de Paraná, Pegó en el Palo.