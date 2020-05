Fútbol: Vallejo, un exarquero con fe y solidario

Se alejó de las canchas hace un tiempo, pero su rol lo mantiene cerca del barrio que lo vio nacer y de las zonas que más necesitan de la solidaridad del otro. Desde su lugar como servidor y fundador de Atletas de Jesucristo, Roque Vallejo (exarquero de la Liga Paranaense de Fútbol) junto a sus seres queridos y miembros de la iglesia se encuentran acompañando a varias familias en medio de la pandemia por el coronavirus.

La solidaridad es la bandera del grupo ministerial de la iglesia Visión de Futuro de Paraná a la cual concurre el exguardamenta de Sportivo Urquiza, Ministerio e Instituto, entre otras entidades de la ciudad. Viene trabajando en distintos barrios y en estos últimos meses se sumaron varios compañeros para colaborar. Vallejo charló con Ovación de lo que vienen realizando con su familia y hermanos de la congregación, muchos de ellos compartieron cancha con el exarquero. “Venimos cumpliendo un rol fundamental con toda la familia y miembros de la iglesia. Nosotros veníamos trabajando en la solidaridad con lo que más necesitan y en estas últimas semanas redoblamos nuestra labor para poder cumplir con todos. Estamos pasando una situación crítica y es por eso que seguimos firmes y con la ayuda de Dios”. afirmó.

roque 1.jpg Vallejo exjugador de fútbol junto a Atletas en solidaridad

La colaboración de conocidos y amigos de Roque le permitió seguir acercándose a los barrios para ayudar a la gente que necesita, aún más en este momento: “Nosotros siempre buscamos estar en contacto con la gente y hoy es triste ver que la sociedad siempre busca más colaboración. Este virus golpeó a las personas que se ganan la moneda día a día y toda la familia de la iglesia busca ayudar”.

Y agregó: “Estoy agradecido a un amigo que nos ayuda en el 100% para poder cumplir con los bolsones en distintos lugares de la ciudad de Paraná. Dios nos dio la fuerza para ayudar y la gente está muy agradecida. No tenemos palabras para Rolando, hace algo muy importante por todos”.

Roque hizo hincapié en cuando las cosas no alcanzan para poder cumplir con todas las familias: “Duele en el corazón cuando no podemos cumplir, pero tratamos de ser parejos para todos y poder dar una mano en este momento”. El exarquero tiene un gran rodaje en el fútbol local con errores y aciertos siempre llevó su bandera buscando llegar a cada familia: “Es muy importante de lo que hablamos hacerlo. Uno tiene errores y hay un gran dicho nosotros debemos predicar de la forma que hoy lo estamos haciendo. Hay que ser solidario en todos momentos, más en este momento donde muchas familia no tienen recursos para generarlo. Nosotros debemos darnos cuenta como ayudar. Aprendí a crecer como hombre y mejorar en mi forma de ver las cosas”.

Los Atletas de Jesucristo son fundamentales para todo lo que hacen: “Ellos son los que me mantienen a diario para poder estar de pie en este momento”.

Entrenamientos. Roque junto a su hijo Yair, que se había sumado a Atlético Neuquén, entrenan a diario para cuando todo vuelva a la normalidad. “Me encontré con algo muy lindo en Neuquén, mi hijo está dando sus primeros pasos ahí y yo vengo entrenando con él para acompañarlo”, dijo. Por otro lado el exarquero se recupera de una lesión: “Nosotros pasamos diferentes etapas y en lo personal este tiempo me ayudó para recuperarme de una lesión”. A lo que agregó: “Agradezco a Dios a que mis hijos se pueden quedar en casa. Fueron días de mucho enseñanza, costo al principio pero nos fuimos acostumbrando”.

Reuniones. En medio de la pandemia los Atletas de Jesucristo tienen su reunión semanal a través de las redes sociales los viernes a las 21.30. Roque invitó a todos a sumarse a la reunión y dejó un mensaje. “Este momento nos ayudó a conocer la familia y volver a experimentar la base. Invito a todos a sumarse a las reuniones con grandes deportistas que buscan de Dios”, expresó.

Por Lautaro López/Ovación