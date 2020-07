Fútbol: Una situación que se repite en el ascenso

Desde marzo, cuando el Torneo Federal A de fútbol se detuvo a raíz de la cuarentena estricta, que volvió a su Concordia natal y por el momento vive momentos de incertidumbre con respecto al futuro. El mediocampista Pablo Vercellino desde hace dos años es el segundo capitán de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, quedó libre en junio ya que no le renovaron el contrato a raíz de que se desconoce cuándo volverá a rodar la pelota.

“Los equipos del Federal A que no tienen grandes recursos económicos no iban a retener jugadores porque no hay torneos, no hay motivos para que te hagan un contrato. Quedamos varios jugadores desempleados a la espera de algo laboral porque sabemos que el fútbol en nuestra categoría no se va a reiniciar”, manifestó el futbolista de 33 años en el programa Gol de Oro por LT 15 Radio del Litoral

Desde marzo que el jugador surgido en Estudiantes en 2004 está fuera de los entrenamientos y sobre cómo sobrelleva esta situación apuntó: “Hace mucho tiempo que estamos inactivos y por más que te muevas o salgas a correr, no es lo mismo. Tengo la posibilidad de salir a correr o agarrar una pelota y patear, pero veo pasar el tiempo e intentar hablar con gente para una posibilidad laboral, pero es difícil. Mi señora está en la misma situación que yo, está sin trabajo, es maestra jardinera y nos tocó esta situación. Hay que sobrellevarla. Yo soy profe de Educación Física y tampoco puedo encontrar un trabajo, mientras tanto Gimnasia nos viene aportando algo que nos adeuda. Es complejo no estar haciendo lo que uno hizo durante 15 años seguidos”, indicó.

vercellino,%20autor%20del%20tercer%20gol.jpg Verce describió la realidad que vive los obreros de las categorías menores del fútbol argentino.

Además agregó que uno de sus proyectos era el de brindar clases a personas que quieren entrenar fútbol: “Pero no lo podemos hacer ahora porque los entrenamientos al aire libre están inhabilitados, tengo todo para empezar, pero no se puede”.

Consultado sobre si tomaron contacto con el sindicato de jugadores, el mediocampista manifestó: “Entre AFA y Agremiados iban a intentar, durante cinco meses desde agosto a diciembre, pagar los sueldos básicos de aquellos jugadores que se quedaron sin contrato. Eso fue lo que dijeron, nosotros nos comunicamos vía e-mail enviando formularios y estamos a la espera de que nos confirmen si a fines de agosto nos depositarán. Si es así será una gran ayuda para nosotros porque hoy en día estamos sin trabajo”.

Con respecto al contacto mantenido con los dirigentes de Gimnasia, indicó: “Decidí venirme a Concordia porque somos varios los chicos de afuera y porque se había finalizado el torneo. Cuando me volvía me dijeron que querían contar conmigo a futuro, pero veremos qué puede llegar a pasar en un próximo torneo que será el año que viene, salvo los partidos que se puedan llegar a jugar para ascender. Nosotros no estábamos en esa situación, estamos por finalizar”.

Además el jugador resaltó que en este tipo de categorías los contratos no son sumamente elevados, por lo que este tipo de circunstancias los dejan en una situación angustiante. “Lo que es fútbol de ascenso no te hacés una espalda para sobrellevar tanto tiempo, teníamos unos ahorros como para comprar un terreno, pero en el caso de tener que sobrellevarlo con esto me quedo sin ese esfuerzo y se termina todo por no tener laburo en este tiempo. El fútbol de ascenso no te salva para nada, y los jugadores como nosotros, de no tener un renombre, no hacemos grandes contratos”, transcribió ladeportivaconcordia.com.

Vercellino destacó que en este lapso no hubo club alguno que lo haya sondeado. “No pasó porque también es entendible la situación. No van a estar prometiéndote algo sin saber cuándo y cómo se puede reanudar esto. Y mucho más en nuestra provincia que en cuestiones económicas es bastante complicada con relación a otras provincias”, dijo el futbolista que tuvo su paso también por Salto Grande, Libertad, Colegiales y Atlético Paraná en el Nacional B.