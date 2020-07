Fútbol: Un Tano que busca la conducción en ATFA

El exjugador y reconocido entrenador de ascenso, Salvador Pasini abandona la conducción técnica y se postula como Secretario General de la Asociación de Técnico de Fútbol de Argentina (ATFA). Lamentablemente las elecciones se debieron posponer por la pandemia viral y mientras tanto el Tano es el apoderado de la entidad que preside desde el año 2000 Victorio Nicolás Cocco.

Ayer el DT habló con Ovación desde Buenos Aires. “Es una satisfacción muy grande que el oficialismo haya decidido cambiar de Secretario General. Tanto Cocco como los dirigentes me comunicaron que querían que yo sea el candidato para las elecciones y eso me puso muy contento”, sostuvo y agregó: “Estaba laburando mucho y durante cuatro años hemos trabajado mucho con muchachos que llevé yo, todo ad honorem. Si ganamos ellos serán los dirigentes porque trabajaron mucho conmigo. Scocco se bajó y quiere que el cambio sea yo. Todo eso siguió y después tuve que firmar convenio con el Chiqui Tapia (Presidente de AFA) y el me dijo lo mismo, que era yo el candidato. Así que juntamos los abogados del gremio y los de AFA por el tema de los convenios. Firmé para que los entrenadores que en agosto quedan libres cobren en cada categoría”.

Tano Pasini.jpg Pasini tiene mucha experiencia en el fútbol de ascenso.

La pandemia no pudo llevar adelante las elecciones y en este sentido el Tano dijo: “Nosotros estamos adentro, nunca estuvimos intervenidos. Ganamos la cautelar, sólo falta que el ministerio nos de la fecha para las elecciones. Las fuimos a pedir, pero justo vino la pandemia. Igual nos dijeron que después del 30 de septiembre todos los gremios deben estar ordenados para ir a las elecciones”.

Pasini tiene como opositor a Ricardo Caruso Lombardi quien apoya a otros candidatos. En este sentido opinó: “Cada uno tiene que pelear por sus ideas. Yo tengo las mías y hace cuatro años que estoy trabajando sin saber que sería yo el candidato a Secretario General. Y trabajar me llevó a esto y me siento muy acompañado. Yo antes de ser el candidato hice reuniones con 400 entrenadores de distintas categorías como el ascenso donde yo trabajé durante 32 años ininterrumpidos. Eso me ayuda porque es la cosecha de la siembra que hice”.

Finalmente Pasini habló de sus chances: “Ahora me estoy comunicando mucho con el interior y yo creo que vamos a ganar. Me pone contento que haya listas porque nunca se presentó nadie. Entonces no es culpa del oficialismo, si nunca se presentó nadie. Ahora hay y vamos a ir a la cancha. Al que sigan los compañeros y los colegas se quedará como Secretario General. Yo tengo mucha confianza en mi propuesta”, cerró.

Acciones a mantener y otras a mejorar

El trabajo será arduo, tanto en el acenso como en el interior del país. “Hay que trabajar mucho. El oficialismo hizo muchas cosas y yo las quiero cuidar. Hay escuelas, tres pisos comprados, congresos muy importantes. Hay que cuidarlos. Después les faltó la comunicación y eso es importante. Yo tengo muchachos trabajando conmigo y eso me llevó a estar fuerte como candidato. Estamos haciendo Zoom con inferiores, en la obra social queremos seguir creciendo y en el Regional Amateur quiero que dirijan todos técnicos como en futsal y en el femenino”, enfatizó.