Fútbol: "Tratar a todos de la misma manera"

Técnicos Unidos Argentinos (TUA) es la Lista 10 que encabeza Jorge Palito Brandoni a nivel nacional y que tiene al ex-Patronato, entre otros tantos, Víctor Javier Muller como referente entrerriano. Este grupo se postula para comandar los destinos de la Asociación de Técnicos de Fútbol de Argentina (ATFA) donde además competirán, cuando se puedan realizar las elecciones, Salvador Tano Pasini y Ricardo Caruso Lombardi

Desde Buenos Aires, el exjugador de Ferro Carril Oeste y exentrenador de Platense, habló con Ovación respecto de cómo surgió esta posibilidad de ser la cara visible de este grupo. “Fue hace cuatro años donde hemos visto que había una deuda muy grande con todos los planteles de fútbol, incluidos todos los cuerpos técnicos y no es raro que esto suceda en el fútbol argentino. Lamentablemente ATFA no soluciona nada y cada uno debe hacerlo. A partir de ahí se hizo una gran reunión y se decidió hacer una lista opositora en 2018, en junio. Los dirigentes de cada provincia elegimos a Oscar Garre como principal referente de los técnicos en Argentina y a partir de ahí hubo algunos inconvenientes, ya que quería formar su lista con su gente. Después se cansó. Hubo problemas y se decidió que Garre abandone”, relató, y prosiguió: “Más adelante en una asamblea con más de 70 técnicos se votó y me eligieron a mí. Después era ver si seguíamos juntos o nos separábamos de la gente con la que no estábamos de acuerdo. Decidimos en la misma asamblea separarnos e ir por nuestro lado, y ahí nació TUA”.

A la hora de repasar el trabajo que se viene haciendo, Palito contó: “Acá todo el mundo sabe quién es quién y nosotros hacemos un trabajo a conciencia, de pasos cortos, pero firmes. Estamos creciendo mucho y fuimos los primeros que salimos a recorrer los clubes para ver la problemática que tenían los entrenadores y los cuerpos técnicos. Hablamos con todos, de Primera a Inferiores. Y también fuimos los primeros en hacer capacitaciones y ya llevamos más de 120, donde han disertado infinidades de entrenadores de distintas categorías, de fútbol femenino, fútbol playa, inferiores y futsal. Nosotros queremos tratar a todos de la misma manera, de Russo y Gallardo hasta un entrenador en Jujuy o donde sea. Luego cada cual que haga su carrera. Ese es el fin nuestro”, sostuvo, y agregó: “Además queremos que los entrenadores sean todos recibidos, porque vimos muchas anormalidades en este sentido y más en el interior. Queremos dignificar la profesión, y más en el interior, donde está devastada. Si un entrenador tiene contrato tendrá obra social y teniendo contrato se le harán los aportes jubilatorios”, confesó.

MULLER, CANDIDATO. Víctor Muller es el hombre elegido para representar a la provincia junto a un gran grupo de trabajo en las elecciones. “El 27 de julio de este año la Seccional Entre Ríos de Técnicos Unidos Argentinos llega con el objetivo de generar presencia y brindar distintos servicios a los entrenadores de fútbol diplomados de nuestra provincia. Fruto de esta gestión, los técnicos podrán gozar de diferentes beneficios tales como: congresos, capacitaciones presenciales o virtuales de índole local y nacional, visitas a entrenamientos, turismo, entre otros aspectos. La Seccional tendrá como objetivo principal conseguir la regularización de los DT dentro de ATFA y que en los clubes trabajen técnicos recibidos, para una mejor formación humana y futbolística de los jugadores. El DT nacional Víctor Muller será nuestro referente en la mesa de trabajo nacional, por lo que se invita a todos los entrenadores de la zona a sumarse a las distintas mesas de debate que presentamos , y participar en pos de mejorar y dignificar la profesión. Junto a Víctor Muller trabajarán entrenadores de la mayoría de las ciudades donde se practica nuestro tan amado deporte”, señala la plataforma de TUAER.