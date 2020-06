Fútbol: Todoro intercambió roles en Concordia

En el año 2000 Antonio Todoro se acercó por primera vez a un estudio de radio para formar parte de un programa. Tony compartió espacio de trabajo en FM Cambalache junto a Marcelo Medina, Sebastián Gálligo y Andrés Martino. Entusiasmado por esa experiencia al año siguiente se inscribió para realizar la carrera de Técnico Superior en Periodismo Deportivo. Cursó durante un par de meses, pero abandonó las aulas para continuar desarrollando su etapa de futbolistas.

En marzo de este año Todoro retomó los estudios. Capitalizó el tiempo libre producido por el aislamiento social preventivo y obligatorio que se decretó en marzo por la pandemia de coronavirus para retomar su formación terciaria. Desarrolla la carrera en forma virtual en la Universidad de Concepción del Uruguay.

Tony se entusiasmó con este reto y el lunes dio un gran paso en su nueva etapa al iniciar un programa radial en Concordia, la ciudad donde reside desde mediados de 2016. “Estoy muy entusiasmado”, indicó Todoro, en diálogo con Ovación. “El periodismo antes no era prioridad en mi vida”, remarcó, al recordar su primera experiencia en el éter. Ahora su mirada cambió. Tiene mayor motivación. Ingresa a la radio una hora antes que la luz roja que indica que están en al aire se encienda. En la sala de reuniones comienza a diagramar los temas a abordar junto a Rocío Martínez y Héctor Mario, sus compañeros de tira.

“Esta iniciativa nació a través de una gran relación que armé con Héctor Mario, un entrenador que trabaja en Concordia. Él soñaba con poner una radio. Le metió muchas pilas, me insistió y me decidí en acompañarlo en este nuevo proyecto. Estamos muy entusiasmados. Confiamos en que pueda andar muy bien”, aspiró Todoro

Tony asumió el protagonismo al conducir el envío. “Me siento muy cómodo porque la participación es llena”, resaltó, “No tengo límites de expresión. No tengo un guión para seguir, sino que puedo desarrollar la información. Tampoco tengo filtros a la hora de realizar una entrevista. No soy partidario del amarillismo y me baso en disfrutar de las preguntas, que el entrevistado se sienta cómodo. El dueño de la radio me dio mucha libertad para poder desenvolverme. Eso me llevó a sentirme cómodo, a estar muy entusiasmado y a proyectar nuevos programas”, agregó.

El capitán del plantel de Atlético Paraná que en 2010 ascendió al Torneo Argentino B valorizó la formación académica para crecer en su nuevo ejercicio. “El estudio me dará mayor capacidad para desarrollar otras áreas”, indicó. También le dio valor a la relación que edificó con la prensa durante su ciclo como obrero de la redonda. “A lo largo del tiempo he logrado una muy buena relación con el periodismo. Desde la época del Chacho Comar, Darío Albertini, Ezequiel Re y toda la camada que vino después. Con todos tengo muy buena relación. Pude aceptar o no una crítica, pero la relación siempre fue muy buena y eso me abre un montón de caminos. Hoy en día puedo llamar a cualquiera para pedir una información, y viceversa. El haber mantenido una buena relación con el periodismo me permite tener buenos frutos”, argumentó.

El programa fue bautizado bajo el nombre Más y más deportes. Se emite de lunes a viernes de 13 a 15. Desarrollar dos horas de información en tiempos donde la actividad deportiva está en un impasse es todo un desafío. El reto motivó a Todoro.

“Tenemos muy pocos ítems. Respetamos los espacios publicitarios y los tiempos del entrevistado. No podemos ponerle tiempo a la entrevista. Me ha pasado donde me han llevado a un programa para realizarme un par de preguntas específicas y la he desarrollado de una forma o el periodista puede indagar o entrar en otras áreas. El lunes, por ejemplo, tuvimos una entrevista con el profesor Claudio Torales, que trabaja en el equipo de primera división masculino de Unión Villa Jardín; en el fútbol femenino es profesor de la escuela de deportes y psicólogo. Fuimos tocando distintos puntos porque el entrevistado es muy rico. La entrevista duró 40 minutos”, concluyó.