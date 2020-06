Fútbol: sudando la camiseta en el lugar que sea

El jugador amateur juega por amor a la camiseta y la pasión que siente por el fútbol. En la competencia local las realidades son diferentes y cada protagonista tiene una historia para contar. En esta oportunidad, Germán Chino Fischer, que llegó a firmar contrato en Atlético Paraná cuando el Decano disputaba la B Nacional, hoy le pone el pecho a la situación para brindarle lo mejor a su familia y tras más de dos meses sin fútbol el defensor de Palermo en la Liga Paranaense charló con Ovación sobre la cuarentena y su labor en la construcción.

“El primer mes fue complicado, lejos del fútbol y sin poder trabajar costó mucho. Aunque siempre me la rebusqué para poder llevar el plato de comida a casa y brindarle lo mejor a mi familia”, contó Fischer.

Y agregó en cuanto al entrenamiento: “Se hizo largo, la cabeza juega una mala pasada más sabiendo que entrenás sin ningún objetivo a corto plazo. Con el correr de los días me fui desmotivando”.

Por otro lado el defensor que trabaja en el rubro de la construcción contó su experiencia en los primeros 30 días de aislamiento sin fútbol y sin su trabajo, lo que le complicó el ingreso económico: “Todo fue cuesta arriba pero nunca bajé los brazos. La primera etapa de la cuarentena nosotros estábamos trabajando en una empresa que cerró las puertas y tuvimos que frenar todo”.

Los días se le hacían cuesta arriba a Germán que buscó otras opciones durante los primeros tiempos del aislamiento para paliar las necesidades de él y su familia: “Aunque costó no me di por vencido y con una bicicleta prestada salí a cadetear para tener la moneda del día a día, siempre mirando hacia adelante”.

Fuera de las canchas y extrañando la redonda, el joven dejó un claro mensaje con respecto a lo laboral y deportivo: “El fútbol se extraña y mucho, pero debemos ser conscientes de que tenemos que esperar. La cuarentena me dejó un gran mensaje: que el laburo es sagrado, por más que no te guste o sea feo. Hay que cuidar cada laburo porque por momentos andaba seco y me daba cuenta de que no supe aprovechar algunas oportunidades”.

El Chino contó, a corazón abierto, a corazón abierto, cómo fue el día a día con su mujer, y sus pequeños hijos: “Uno pudo estar más con ellos, la rutina a veces no te deja aprovechar esas cosas y en estos días el contacto fue otro, pudimos dibujar y disfrutar de otras cosas, que solo ellos saben".

Pensando en la vuelta. Germán Fischer no deja de pensar en el regreso de las actividades, aunque al parecer deberá esperar algunos meses más. Las ilusiones de volver a pisar el campo de juego en la LPF están a flor de piel.

“Sabemos que va a costar el regreso y que debemos esperar. Creo que todos estamos pasando por un mal momento sin importar la categoría. Con tres semanas de preparación vamos a volver a nuestro nivel. Por mí volvería mañana, pero hay que esperar la orden”, expresó.

El defensor, que hoy defiende los colores del Sangre y Luto, habló de su llegada al club: “Estoy agradecido por la institución, me abrió sus puertas y me hizo sentir uno más desde el primer día. Es un club hermoso, humilde y lindo, algunos tienen una mala imagen y no es así. En días de actividades normales hay mucha gente en los pasillos y siempre hay una energía positiva que contagia”.

A lo que agregó: “Extraño el vestuario, los mates y charlas con todos los compañeros, es algo muy lindo eso. Tenemos contacto con los compañeros, el Viejo Lucas es el que toma la posta en las conversaciones a través de las redes sociales y siempre nos estamos solidarizando con el otro”.

Solos y esperando. Desde el cese de actividades los deportistas aún no han tenido respuestas de parte del ente regulador en cuanto a la vuelta. En tanto, algunas instituciones siguieron teniendo contacto con sus jugadores. Germán Fischer expresó su punto de vista. “Puede ser que se hayan olvidado de los verdaderos protagonistas, pero nosotros solo hablamos dentro de la cancha. Sí me pone contento que algunas instituciones hayan trabajado por los que más necesitan, como lo hace Palermo. Faltó más llegada al jugador, algunos lo expresaron en sus redes sociales”, afirmó.

