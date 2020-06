Fútbol: "Para mí, Leo es lo más grande que hay"

Tatuajes de Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Juan Román Riquelme o Marcelo Gallardo, solo por nombrar algunos casos, hay miles. Lo raro y rico es encontrar tatuajes de jugadores que no son megaestrellas del fútbol mundial, pero sí lo son fuera del campo de juego donde suelen predicar con el ejemplo.

Es el caso de Leonardo Acosta quien se enteró que Jesús Fernández se hizo un nuevo tatuaje con su figura. Ellos son amigos, pero más allá de la relación, Jesús lo tiene como ejemplo al nacido en Universitario y con pasado en Atlético Paraná, Patronato, San Martín de Tucumán, Almagro y actualmente en Atlético Rafaela.

“Básicamente, Leo siempre fue mi ídolo de chico, más allá de la amistad que tenemos. Siempre lo admiré como persona y como jugador. Él es una persona muy importante en mi historia de vida porque pasé varios momentos feos y él siempre estuvo ahí, motivándome y levantándome el ánimo. La verdad que es un crack como persona”, le contó Jesús a Ovación y luego narró: “El tema del tatuaje lo hice por una admiración que tengo hacia él como persona y como jugador. Otros pibes se hacen el de Lio Messi, el de Maradona, de Tevez o el de Gallarado y para mí no hay mejor que Leo. Para mí él es el mejor del mundo y siempre lo dije. Y encima sumale que él es hincha de la U (Universitario) yo también soy hincha desde chico así que me veo reflejado en él”.

“Yo quería que sea con el short negro y la camiseta de la U y que diga Acosta. Le faltó la U porque el tatuador me quiso hacer su diseño propio y mediante lo que es la casaca de Rafaela es una mezcla, pero siempre de la U

Acosta Fanático del fútbol y Universitario se hizo un tatuaje de Leo Acosta

El primero que me hice es de él con la camiseta 7 de la U cuando estaba jugando en San Martín de Tucumán, si no me equivoco. Ese pintó de la nada. Me dije qué ganas de tatuármelo a Leo y dije ya fue, me lo voy a hacer. Cuando se lo mostré a Leo no lo podía creer y me dijo ‘vos estás reloco nene’. Muchos se tatúan a otros jugadores como Messi, Maradona o Riquelme, pero sin embargo yo me lo hice a Leo, un pibe de barrio humilde y de acá del fútbol de Paraná. Para mí, Leo es lo más grande que hay, es así. Siempre discuto con amigos, pero para mí Leo es el mejor jugador que salió de Paraná”, aseguró sin dudarle el amigo del Wachiturro, como fuera apodado Leo en su paso por Patronato

Finalmente Fernández habló de otro sueño que tiene por concretar junto a Leo, su amigo y referente. “Siempre con él hablamos que cuando se retire vamos a jugar juntos futsal. Yo juego en Mariano Moreno en la División B de la liga de acá. Es mi sueño y siempre decimos que vamos a jugar juntos una vez que se retire”.

“ESTÁ RELOCO”. La frase pertenece al atacante Leonardo Acosta. Leo no lo puede creer y sostiene que es una locura total, pero lo acepta y banca. “¿Qué me puede generar? Que el pibe está reloco y se lo dije (risas). Yo hace muchos años que lo conozco, pero no tenía una relación de amistad como ahora. Ya nos conocemos y somos como una familia”.

Debe ser extremadamente raro, para un futbolista de la talla de Acosta, verse en la piel de otra persona que no sea su familiar. “La verdad fue loquísimo verse ahí y es cómo que no lo podes creer, pero esas cosas las generan el fútbol como digo yo. Igualmente no lográs entender porque lo habitual es que se lo hagan a Messi, a jugadores que pasaron por la Selección y son reconocidos mundialmente. Eso es normal, pero esto es algo loco. Yo le dije, ‘¿qué onda?’ y él me dijo ‘algunos se lo tatúan a Messi, pero mi ídolo sos vos’”, afirmó.

Esto, más allá de que parezca loco es simple. Jesús siente admiración por el delantero: “Me contó que me sigue desde la U más los otros clubes donde estuve. Cuando volví de San Martín le regalé una camiseta hace cuatro años y ya empezamos a tener una relación muy fluida y nos hicimos grandes amigos”, sostuvo Acosta en diálogo con Ovación sorprendido por todo esto.