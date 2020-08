Fútbol: Nahuel Curcio pegó el gran salto en Colón  

Mientras el mundo entero sigue combatiendo el coronavirus, el paranaense Nahuel Curcio atraviesa uno de sus mejores momentos desde que es futbolista. Es que este año y con tan sólo 17, dio el salto y comenzará a entrenar, junto a otros juveniles, con el plantel de Primera División de Colón de Santa Fe.

El entrerriano, exjugador del club Don Bosco y Corinthians Santa Fe, recibió el llamado de Eduardo Domínguez y su alegría no tiene fin. Desde la pensión donde se encuentra en Santa Fe, el volante dialogó con Ovación y repasó el gran momento que está atravesando en el equipo santafesino.

Embed Facundo Masuero - 2000

Maximiliano Bruno - 2003

Eric Meza - 1999

Gian Nardeli - 2000

Leandro Quiroz - 2004

Conrado Ibarra - 2003

Aaron Martínez - 2001

Estefano Moreyra - 2001

Danilo Gómez - 2002

Guillermo Gonzalvez - 2003

Fabián Schischman - 2003

Nahuel Curcio - 2003 — Club Atlético Colón (en) (@ColonOficial) August 8, 2020

—¿Cómo comienza tu historia con el fútbol hasta llegar a Colón?

—Arranqué a jugar en Don Bosco en Paraná y luego pasé a Corinthians Santa Fe. Voy de la mano de Darío Duarte, el me llevó a esa entidad. Y a Colón pasé cuando Corinthians finalizó como club. Pasó una semana y me llamó Colón. Ya hace cinco años que estoy en el club y lo hago desde la categoría 2003, es decir antes de Novena.

—Y el 2020 te encuentra con una gran noticia.

—Este 2020, gracias a Dios, me está tocando entrenar con la Primera División desde que volvieron los entrenamientos.

—¿Y quién te comunicó que estabas convocado?

—La verdad que es una locura, no lo podía creer. Me lo comunicó Adolfo Manetti primero. Me llamó una mañana por teléfono y me dijo que me iba a llamar Eduardo Domínguez (DT del plantel superior) porque estaba en el selectivo para entrenar con Primera División y a los días me llamó Eduardo.

—¿Cuál es tu posición y cuáles son tus características?

—Juego de extremo. Soy un jugador rápido y ágil en el mano a mano. Marca diferencias en ese aspecto, ya que me gusta salir en velocidad.

—¿Te dijo algo el entrenador cuando te llamó?

—Hemos hablado ya que estoy acá en la pensión viviendo. Vino a hablar conmigo porque nos dieron dos semanas de integración porque vengo de Entre Ríos, por el tema del Covid-19. Ya faltan días para estar al lado de él porque me quiere ver más de cerca. Primero hicimos adaptación y ahora arrancamos en Primera.

—Me imagino la felicidad que debes sentir.

—Sí, la verdad que estoy muy feliz y le estoy metiendo con todo. Es el momento para meterle. Yo este año también tengo en mente la Selección. Quiero meterle para la Selección Sub 17 y tratar de mantenerme en Primera. —

En Colón también está Tomás Chancalay, otro entrerriano (es de Viale). ¿Hablaste con él?

—Sí. Los otros días estuvimos hablando un poco en el gimnasio. Yo estaba haciendo pesas y vino él. Me dijo estoy muerto y yo le dije me imagino, con el doble turno. Pero fue sólo eso porque yo tenía que salir para que ingresen ellos. Fue solo un cruce de palabras.

—¿Que te imaginás cuando ya puedas entrenar con el plantel de Primera?

—Quiero estar a la altura de ellos y creo que en muy poco tiempo lo puedo hacer. Le tengo que meter hasta que Eduardo me diga que me toca debutar. Esa es la noticia que todo pibe quiere esperar.

—Es un momento delicado por todo lo que está pasando con el coronavirus. ¿Con quiénes compartís este momento?

—A la distancia con mi familia porque yo estoy instalado en la pensión y ellos están allá. Con mis amigos y los seres más cercanos que siempre tiraron la buena y la siguen tirando para que yo pueda seguir.

Otro vialense.

Otro de los juveniles que está entrenando en la Primera de Colón es Aaron Martínez, oriundo de Viale, Entre Ríos. El volante central es categoría 2001 y proviene de Viale FBC, al igual que su compañero de equipo Tomás Chancalay. Aaron hizo toda su carrera en la V Azulada hasta que decidió probar suerte en el Sabalero.

La idea del entrenador Eduardo Domínguez es la incorporación de los Juveniles de forma paulatina y progresiva, teniendo en cuenta la evolución de las prácticas. El vialense, junto a Nahuel Curcio, entrenan desde hace unos días y buscarán cumplir el sueño de poder debutar en Primera