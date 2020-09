Fútbol: Nahuel Benítez define su futuro y con anuncios

Pasa sus días en la ciudad de Concordia recuperándose de una operación y buscará definir su futuro una vez que tenga el alta definitiva. Nahuel Benítez lució en los últimos seis meses, previo a la pandemia, los colores de Talleres de Remedios de Escalada en la B Metropolitana.

Además, el delantero que tuvo su paso por San Lorenzo de Almagro, Olimpo, Nueva Chicago, Estudiantes de Caseros, Almirante Brown y Deportivo Riestra también cuenta con un proyecto que se podrá cristalizar una vez que se autoricen las prácticas de fútbol 5 en la ciudad. Es que elfutbolista de 30 años anunció que abrirá una escuela de fútbol oficial de San Lorenzo, que servirá como proyección para chicos que reúnan las condiciones por qué no de vestir el día de mañana los colores del Cuervo.

“Me operé del tobillo hace un mes y medio en Buenos Aires con el médico de AFA. Fue una limpieza del tobillo, después de tantos años y tantos golpes. Como no tengo el alta médica sigo perteneciendo a Talleres, pero cuando el médico me dé el alta tendré la posibilidad de negociar con otro equipo o Talleres puede hacer lo mismo o también me pueden decir que me busque equipo”, contó el jugador en diálogo con Ladeportivaconcordia. com.

En relación a cómo sería su futuro inmediato en el fútbol profesional, expresó: “Me llamó la gente de Almirante Browntambién Temperley porque está Walter Perazzo, que lo tuve en Olimpo”.

No obstante, Nahuel Benítez fue cauto a la hora de hablar del regreso de la práctica del fútbol de ascenso. “Hablando con dirigentes del ascenso de Buenos Aires, al día de hoy el fútbol va a volver en enero, pero como todo esto es tan cambiante, capaz que la semana que viene dicen que arrancamos en diciembre”, dijo.

Nahuel Benítez.jpg El concordiense desarrolló gran parte de su carrera en el fútbol de ascenso

Consultado si se puso un límite para seguir jugando de manera profesional, Benítez expresó: “Es algo que mis amigos y familiares me lo viven consultando. A eso no lo sé, lo que sí sé es que seguiré ligado al fútbol hasta que me muera porque es mi pasión”.

Respecto al proyecto formativo con chicos de Concordia para poder tener una posibilidad el día de mañana en San Lorenzo, el delantero que salió de las inferiores del Azulgrana como el máximo goleador histórico de las categorías formativas con 108 goles y posteriormente hizo su debut profesional en la misma institución en 2010, contó: “Con la gente de la secretaría de deportes de San Lorenzo que está integrada con Pipi Romagnoli, Beto Acosta, Alejandro Tocalli, entre otros estuvimos hablando hace un tiempo. Ellos van a apostar por mí porque me conocen. Hace poco adquirí en Concordia una cancha de fútbol 5 y el objetivo es que una vez que el municipio nos deje trabajar con pelota, empezar una escuela de fútbol oficial de San Lorenzo de Almagro”.

El deportista agregó que este proyecto le podrá abrir las puertas a muchos chicos, ya que “será una posibilidad para que puedan ir a probarse al club y estar en permanente contacto, con una bajada de línea de San Lorenzo”.

Nahuel Benítez también puntualizó sobre el difícil momento que viven muchos complejos de fútbol 5 debido a la imposibilidad de las prácticas de la disciplina. “Todos quienes tenemos un complejo de fútbol 5 estamos pasando por un momento muy complicado. Esperemos tener prontas respuestas”, admitió el jugador.

Ya cuenta con el título de DT

El jugador, que también cuenta con el título de director técnico, bajo licencia de Conmebol, describió que momentáneamente se llevan a cabo entrenamientos permitidos, bajo estrictos protocolos, que no contempla el uso de pelotas de fútbol. “Por el momento estamos con la etapa de funcional, están usando la cancha de fútbol 5 para entrenar, pero claro, todo sin pelotas. Tenemos a varios profes que dan rutinas de a 10 u 12 personas separadas por estaciones. La segunda etapa nuestra será la apertura del gimnasio, también vamos a incorporar a una nutricionista”, finalizó.