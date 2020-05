Fútbol: López, entre el deporte y la política

Andrés López tuvo en 2016 un accidente en moto cuando era por ese entonces jugador de fútbol convencional del Club San Benito. La pasó muy mal, peleó por su vida y, lamentablemente, luego le debieron amputar una pierna. Parecía que la vida deportiva se terminaba para él, porque el golpe fue muy duro, pero no fue así ya que sacó fuerzas de donde pudo y continuó adelante para integrarse al fútbol de amputados donde hoy se destaca notablemente siendo representante del seleccionado entrerriano y también el argentino. Y como si esto fuera poco, el año pasado se metió en política y hoy es concejal de Juntos por el Cambio en su ciudad

Para esta temporada, el oriundo de San Benito se alistaba para jugar la Liga Nacional con el combinado de Entre Ríos, pero la pandemia viral coronavirus arruinó esos planes y la pelota quedó parada. “Estábamos por empezar la Liga Nacional de fútbol para amputados. La primera fecha nos tocaba en Chaco y a 10 días de viajar apareció esto de la pandemia y se suspendió todo”, le contó a Ovación el jugador que está atravesando la cuarentena junto a su familia en su hogar y más adelante agregó: “Yo represento a la Selección de Entre Ríos. Este año se alcanzaron a formar 10 equipos y se hicieron dos zonas. Nosotros estábamos en la Zona A juntos con Chaco, Córdoba, Corrientes y Tucumán. En la Zona B estaban Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Mar del Plata y Tucumán”.

López tiene la fortuna de tener espacio físico en su casa y en consecuencia entrena para no perder ritmo de competencia. “En casa por suerte tengo un patio bastante grande y puedo hacer algunas cosas con pelota como es remate al arco y pases. Hago muchas abdominales y flexiones de brazo. Hace poco me compre una barra así que le estoy metiendo para fortalecer la parte de arriba. Eso es prácticamente lo que hago en mi casa. También tengo bicicleta fija y le meto con eso”, afirmó.

El futbolista no cree que este año pueda jugarse la Liga Nacional así que, si se puede, aspira a organizar algún encuentro amistoso en sus pagos. “Este año la verdad que va a estar muy complicado. Hay que esperar que dicen del fútbol convencional, pero la verdad no creo que este año se vuelva a jugar. Seguramente yo organice algo acá en mi ciudad, pero algo amistoso solamente y si se puede obviamente”, afirmó. Por último, Andrés dejó su visión de cómo le pegó esta pandemia: “Esto de la pandemia nos afectó a todos, pero hay que meterle y estar en forma. Todo lo que está pasando nos hace razonar un poco y a mí, que soy un pibe movido por retos y sueños, como que me ha fortalecido más la cabeza y las ganas de volver con toda la fuerza al deporte. Quiero competir sanamente y lógicamente en mi casa tengo retos importantes que son con mi selección provincial y nacional así que vamos a meterle”.