Fútbol: Leonel González buscará su revancha en el Tomba  

Llegó como el cuarto refuerzo a Godoy Cruz de Mendoza y buscará su revancha personal en la Primera División del fútbol argentino, ya que hizo su debut en Newell’s, pero no pudo tener la continuidad deseada. El concordiense Leonel González ya está en tierras cuyanas en busca de la mejor forma física para el día en que la pelota vuelva a rodar de manera oficial.

El defensor central llegó proveniente de Estudiantes de Caseros, donde logró su mejor rendimiento y fue seducido por el entrenador tombino Diego Martínez, que también llega del equipo bonaerense.

Embed Siguen sumándose pasajeros al tren del expreso https://t.co/fQgpP9jCGM pic.twitter.com/SHovJmOZ6u — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) August 18, 2020

“Es un paso muy importante volver a estar en un plantel de Primera División. Hoy me toma de otra manera, tanto en lo futbolístico como en lo personal. Estoy más maduro que en mi paso por Newell’s, por lo que trataré de aprovechar al máximo”, contó Leo en el programa Gol de Oro por LT 15 Radio del Litoral.

El jugador contó que su llegada al Tomba se dio por el vínculo que tuvo con el actual entrenador, Diego Martínez, quien lo dirigió en Estudiantes de caseros.

“Se dio mi llegada por Diego (Martínez) que ya me conocía en Estudiantes y sabía lo que podía aportar desde mi lugar. A mí me queda contrato con Estudiantes y eso originó mi llegada al club”, dijo Leo que arribó con un préstamo por 18 meses y una opción de compra por el 60 por ciento de la ficha.

El defensor de 26 años relató su llegada a Mendoza: “El domingo llegué acá y desde el lunes estamos entrenando de la mejor manera, diferenciado del grupo que hace una semana ya habían arrancado con los entrenamientos. Me estoy poniendo a punto para desde la semana que viene estar a la altura de nuestros compañeros”.

También son parte del plantel los dos oriundos de Gualeguaychú, Renzo Tesuri y Martín Ojeda. “Viajé con Ojeda y Renzo ya estaba acá. Será una linda experiencia”, dijo el futbolista que en este receso también estuvo en el radar de Independiente de Avellaneda.

Con su alto rendimiento demostrado en Estudiantes tras cuatro años y medio, el concordiense quedó en la mira del entrenador y así coincidió González. “La llegada de Diego hizo funcionar muy bien a todo el equipo y por eso hemos logrado el ascenso. Hicimos muy bien las cosas el semestre pasado, esto de llegar a una semifinal de Copa Argentina y ascender al Nacional B, demuestra el buen rendimiento que tuvimos”, expresó.

El jugador, que tuvo su debut profesional en Newell’s, relató que al ofrecimiento del Tomba para sumarlo al plantel, no se me pasó por la cabeza pensarlo: “Únicamente lo hablamos con mi señora porque tenemos un bebé recién nacido. Por suerte fue todo positivo y desde un primer momento decidí venir acá. Después se fueron dando algunas cosas con el contrato que se trabó un poco, pero por suerte se llegó a un buen destino y acá estoy”.

El fútbol le dio una segunda oportunidad a González, que en su momento había decidido dejar el deporte profesional de lado. “Después de ese paso por Newell’s me tocó la desgracia de no firmar contrato y quedar libre. Era chico en ese tiempo, pensé en dejar el fútbol y solo jugar en Concordia por hobby. En ese tiempo me puse a laburar en un kiosco, pero después salió la posibilidad de ir a Buenos Aires y por suerte se me dio todo para bien”, indicó.

Consultado cuándo, de qué manera se volverá a jugar, el jugador expresó que “todavía no está nada definido. Son muchas las cosas que se dicen, pero hasta donde sabemos nosotros tiraron como fecha a fines de setiembre para arrancar un minitorneo para finalizar en diciembre y el año que viene comenzar un torneo completo. Es lo que se habla, como para volver a jugar lo antes posible”.

En cuanto a los entrenamientos y teniendo en cuenta la incertidumbre que reina, González contó que “se está laburando como para volver lo antes posible. Es difícil volver al nivel que se terminó porque fueron más de cuatro meses de inactividad. Se está entrenando lo mejor posible, como para no lesionarse”.

Justamente en cuanto a los ensayos indicó: “Los nuevos compañeros ya están tomando contacto con la pelota con el distanciamiento que indica el protocolo, seguramente la semana que viene ya me sumaré a ellos”.

Lo que viene para Godoy Cruz será un torneo sumamente apremiante teniendo en cuenta que no han sido las mejores temporadas las últimas para el equipo mendocino, que supo jugar instancias de Copa Libertadores. “Tuvo un semestre bastante complicado en el sentido de puntos, pero se venían haciendo bien las cosas en los torneos pasados y por eso no tuvo problemas en el promedio. Ahora con esta llegada de Diego se apunta a lograr la mayor cantidad de puntos para volver a ser el Godoy Cruz de hace unos años, que peleaba arriba e ingresando a copas importantes. Se armó un proyecto para poder lograr eso”, finalizó el entrerriano.