Fútbol: La Joya busca brillar en Racing de Córdoba

Diego Jara se sumó esta semana a su nuevo club: Racing de Córdoba, entidad que jugará el Torneo Regional Amateur. La Joya concordiense analizó varias propuestas, entre ellas una de Maipú de Mendoza, pero se terminó inclinando por la entidad cordobesa que tratará de recuperar el terreno perdido en el mundo del ascenso.

Diego llegó a un grande del interior y que ya tiene su nombre en el mundo del ascenso. La Academia es un elenco que necesita dar el salto de calidad y llegar, mínimamente, a una Primera Nacional. “Principalmente me encontré con gente profesional, con sentido común, atenta, solidaria con todos nosotros. Para mi es muy importante la calidad humana. Eso hace que a un club como Racing lo haga tan importante como lo es. Desde el primer día que llegamos nos hicieron sentir muy cómodos”, describió y posteriormente agregó: “Analizamos muchas cosas antes de venir. Racing es un club grande y el desafío personal o entusiasmo es poder hacer una buena campaña para no cortar la racha que vengo con los ascensos. El objetivo obviamente es lograr el ascenso”.

Mientras esperaba el llamado de alguna entidad y pasaba sus días en cuarentena, Jara se entrenaba en soledad para no perder el aspecto físico más que nada. El ritmo futbolístico está claro lo comenzará a tomar cuando sume minutos de entrenamientos en Racing. “Cada año que pasa me siento mejor. Obviamente nunca deje de entrenar sino cómo hago con estos pibes que vuelan (risas)”.

Hernán Medina es el actual DT de Racing de Córdoba. En este sentido Jara contó: “El entrenador habló conmigo. Me dijo cómo jugaba y cuál era el objetivo y, bueno, acá estoy”. Finalmente Diego describió el significado de este paso en su carrera deportiva: “Te diría que es muy importante, pero como te dije, teníamos otras propuestas pero el presidente y el cuerpo técnico me demostraron mucho interés y eso me motivó para estar hoy acá hablando con vos de este paso. Estoy muy contento y con ganas de que empiece a rodar la pelota”, cerró.