Fútbol: Iván Furios mantiene la llama encendida

El parate prolongado que produjo la pandemia de coronavirus motivó la reflexión de los futbolistas que se encuentran en la recta final de su carrera. El extenso período de entrenamientos en espacios inadecuados provocó el retiro de algunos jugadores. Otros prefieren analizar el escenario para tomar una postura. En ese lugar se encuentra Iván Furios.

A los 41 años el Pela entrena con el mismo profesionalismo que ejerció a lo largo de su carrera. No en las condiciones ideales ni deseadas, pero sí con la misma pasión y responsabilidad. Mantiene la llama viva. Quiere despedirse en un campo de juego. Aunque todo dependerá de lo que suceda con el escenario sanitario. “Me mantiene vivo saber que existe la posibilidad de volver a jugar antes de fin de año”, subrayó Furios, en una entrevista por Instagram a Fútbol 11.

“Este momento que estamos viviendo nos lleva a reflexionar muchas cosas. Muchos jugadores están dando un paso al costado porque este parate va para largo, no es que se va arreglar de un día para otro. Es difícil que arranque el fútbol en lo inmediato”, interpretó el marcador central que en la temporada 2019/20 jugó el Torneo Federal A para Olimpo de Bahía Blanca.

“Hasta el 30 de junio entrené por camaritas con el plantel de Olimpo. Cuando tuvimos la posibilidad de entrenar al aire libre en Paraná estuvo bueno porque nos permitió realizar otro tipo de entrenamientos, pero desde que se retrocedió de fase se hizo más difícil. No es como otro trabajo, donde se puede trabajar desde una oficina. Nosotros necesitamos metros para entrenar, un gimnasio. Todo lleva a que sea cada vez más difícil. De todos modos está la posibilidad de volver a jugar antes de fin de año. Eso es lo que me mantiene vivo”, valoró, a lo que agregó: “Hablé con el presidente de Olimpo. Le dije que sabe que contará conmigo si podemos jugar en lo que resta del año. Quiero darle una mano porque tengo una relación de amistad desde hace muchos años”.

Iván Furios Olimpo.jpg Furios es uno de los grandes referentes del fútbol entrerriano

Apuntando al posible regreso a los campos de juego, el defensor trabaja con el respaldo de su hermano Sebastián, preparador físico de Atlético Paraná. “Tiene un par de pesas y discos que me permiten realizar trabajos de fuerza, pero también realizo trabajos intermitentes para mantener el ritmo mínimo porque todos los jugadores hemos perdido una importante base aeróbica. La parte física se puede recuperar con mayor facilidad. Lo que más costará es la parte muscular”, remarcó el Pela.

Furios lamentó el retroceso de fase que sufrió Paraná en la cuarentena, instancia que motivó las restricciones del entrenamiento al aire libre. “Nos planchó cuando nos estábamos poniendo bien físicamente. Te saca las ganas. Y no me pasa solamente a mí. Hablé con compañeros jóvenes, de 23, 24 años, y les sucede lo mismo. A ellos se les complica entrenar en un departamento. Les toca vivir una situación más complicada que la que atravieso yo”.

Furios opinó que, siguiendo un protocolo estricto, deberían tener la posibilidad de entrenar en condiciones normales. “En un supermercado estamos en contacto con más gente que en un gimnasio. Con los tiempos y la distancia organizada sería ideal. Pero ser inexpertos en esta situación lleva a confundir en un montón de cosas”, aseveró.

Por otro lado, el Pela reconoció que viene proyectando su vida fuera de un campo de juego. “Lo vengo analizando desde hace mucho tiempo”, reconoció. “Vengo escuchando a jugadores que no saben qué hacer cuando se retiran y se sienten vacíos. En mi caso la carrera se estiró porque lo disfruto, pero cuando llegue el momento, llegará. Pude desarrollar una linda carrera. Tuve buenos pasos, buenas relaciones. Compartí vestuario con jugadores que han triunfado. Al ver los recuerdos me agarra cierta nostalgia, pero lo tomo con naturalidad. Si el fútbol regresa este año disfrutaré de los últimos partidos, y si no me retiraré”.

12 F1.jpg Sincero. "Son consciente de que voy a cumplir 40 años y a la hora de contratar un jugador eso pesa", dijo Furios en el programa Nuestro buen momento. Diego Arias / UNO

Por último, mencionó que, una vez cerrada su etapa como futbolista, le gustaría continuar ligado a la industria de la redonda. “Me encantaría estar en el ámbito. Es cuestión de ver en qué parte podré volcar la experiencia que me ha tocado vivir. Todo es lindo relacionado al fútbol”, describió, aunque descartó un rol. “Técnico es algo que le escapo. Hay que capacitarse, aprender. Eso lo dejaré para más adelante si llega a picar el bicho”, cerró.