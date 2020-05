Fútbol: "Fue durísimo decidir volver a la Argentina"

Después de haber jugado en Ponte Preta en la temporada 2019, Florencia Senger se lesionó en el talón y volvió al país. Una vez casi recuperada pegó la vuelta de nuevo hacia Brasil a principios de este año en busca de nuevos horizontes. Y allá consiguió club, ya que estaba entrenando con Portuguesa, lista para comenzar el Torneo Paulista, pero de pronto la pandemia del coronavirus la sorprendió, como a todo el mundo, y debió volar rumbo a su casa. Es así que ahora está en Crespo junto a su familia entrenado y tratando de recuperar del todo ese talón que la tuvo a maltraer.

La nacida en Aldea Santa Rosa y formada futbolísticamente en el equipo de Las Vampirezas, habló con Ovación respecto de cómo le tocó afrontar el aislamiento.

—¿Dónde te sorprendió la cuarentena?

—En Argentina comenzó unos días antes de que yo me venga, que fue el 22 de marzo. En ese momento ya habíamos dejado de entrenar en el club donde estaba. Fue un martes que cesaron los entrenamientos en el club y ese domingo viajé para la Argentina. Regresé y tuve que hacer una cuarentena obligatoria con mi familia de 14 días por los riesgos de contagio. Allá en Brasil no había cuarentena porque se tomaron medidas diferentes. Arrancó mucho después, pero con muchas más libertades que Argentina.

—¿Cómo fue tener que regresar al país?

—Fue durísimo decidir volver a la Argentina, pero lo decidimos con mi familia y con la gente del club. Tenía posibilidades de quedarme en la casa donde estaba, pero esto no se sabía cuánto iba a durar. Nos tomó de sorpresa a todos ya que estábamos entrenando con el club para participar del Torneo Paulista y de un momento al otro comenzaron las novedades del coronavirus que ya había llegado a Latinoamérica y demás. Cuando se suspendieron los entrenamientos el DT nos dijo que iba a ser por mucho tiempo. Todos los clubes cesaron sus actividades, así que fue muy duro porque uno entrena para un objetivo que en este caso era el Torneo Paulista, y para lograr un buen rendimiento, pero también hay que aceptar que si las cosas se dieron así es por algo. Hay que pensar que este tiempo también me vino bien para poder recuperarme del todo de mi talón y tomarlo como positivo desde que llegué acá, donde es otra realidad junto a mi familia donde tengo tranquilidad. Aprovecharé a recuperarme del todo de mi talón, ya que a veces debía entrenar diferenciado y con mucho dolor.

Florencia Senger 2.jpg Florencia Senger comenzó a jugar al fútbol en Las Vampirezas

—Estabas jugando en Portuguesa.

—Sí, estaba en Portuguesa de San Pablo. Es un equipo que es tradicional en Brasil, pero que este año no jugaba el Brasileirao, peor sí el Paulista, que es el torneo estadual. Estaba preparándome para el debut que era el 12 de abril ante el eterno rival de ese club así que iba a ser un lindo enfrentamiento.

—¿Cómo estás de tu lesión en el talón?

—Mi lesión me viene afectando desde casi un año ya. Es una lesión muy difícil de curar ya que siempre tengo inflamación y no puedo hacer ninguna actividad de mucho impacto. En este tiempo lo que más hago es fortalecimiento y bicicleta sin caminar ni correr porque eso es lo que más me causa esa tensión que tengo. Ahora esta semana fui con un especialista y me dieron plantillas, así que arrancaré con eso para ver si tengo un resultado más positivo. Es durísimo tener el lugar y las condiciones para poder entrenar acá en casa, tranquila con mi familia y no poder hacerlo. Estoy psicológicamente bastante afectada, pero viéndole el lado positivo de la cuarentena que me ayuda a poder recuperarme del todo de mi lesión.

—¿Cómo planificás el futuro?

—Ahora es difícil hablar de futuro ya que no sabemos hasta cuándo seguirá el Covid-19. Mi meta primordial es curarme de mi talón definitivamente y poder comenzar a entrenar fuerte para estar lista para cuando me llegue la oportunidad y para cuando todo esto termine poder jugar fútbol profesional nuevamente. Será un año complicado ya que algunas ligas fueron canceladas. En lo que respecta al Paulista se está viendo si se juegan los esta duales. Por lo que yoe sé, entiendo que se jugará con reducción de equipos y de tiempo, entonces si llega ese momento y estoy en condiciones pensaré bien qué voy a hacer.

Trabajos específicos para su talón

Florencia busca recuperar definitivamente su talón y para ello trabaja en esta cuarentena. “en casa hago más que nada fortalecimiento muscular sin peso o con poco. Hago trabajos isométricos tratando de fortalecer cuádriceps posteriores y gemelos. estoy trabajando además con elementos específicos para mi pie, así que hago posteriores y gemelos. Busco fuerza en el arco plantal, que es mi problema. Hago estocadas y sentadillas. También hago bici, que es la parte aeróbica. Hago zona media con planchas de todo tipo. esto me ayuda a mantenerme bien físicamente y es lo que nos conecta con la zona superior e inferior”, confesó