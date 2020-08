Fútbol: "Estoy contento de seguir en Patronato"

Leandro Marín llegó en silencio a Patronato en junio de 2019. En el pasado estuvo en la Selección Nacional Sub 17, camiseta que defendió en un campeonato Sudamericano y en un mundial de la categoría. En su currículum también incluyó recorrido por Boca Juniors, club en el que tuvo su estreno en Primera División. Con el Xeneize salió campeón en la temporada 2015, pero no se afianzó en el 11 inicial. Fue cedido a préstamo a Tigre y Arsenal, donde adquirió continuidad. También emigró al exterior, sumó experiencia internacional en el Lausanne de Suiza.

Marín regresó al país a mediados de 2018 con la ilusión de incorporarse a un plantel de Primera División. Pero no logró acordar con ninguna institución. Asimismo no dejó de entrenar. Continuó con el profesionalismo esperando ese momento que demoró en llegar. Fueron 12 meses de trabajo en soledad. Pero siempre tuvo en claro cuál era el horizonte. “Fue muy difícil. De hecho he hablado con colegas que le ha pasado lo mismo y todos opinan igual. Es lo peor que te puede pasar después de una lesión grave. Es una situación difícil porque es tu trabajo, te lleva a pensar un montón de cosas, si continuar o no. Estas entrenando todo los días iguales sin un sueldo, sin saber que pasará más adelante, esperando un mercado de pases. Es una situación muy difícil que me tocó vivir donde no se lo recomiendo a ningún futbolista. Pero toca y hay que tratar de salir lo más fuerte posible”, relató Marín, en una extensa entrevista por Instagram Live a Fútbol 11 TV.

La puerta, que permaneció cerrada durante 12 largos meses, se abrió en la capital entrerriana. Marín armó sus bolsos y se trasladó hacia Paraná para defender el escudo de Patronato. Con el Rojinegro se reinsertó en el ámbito. Fue de menor a mayor. Se afianzó sobre el sprint final del campeonato que finalizó en forma anticipada por la pandemia de coronavirus. “Haber entrenado todo un año sin haber formado parte de un club tuvo sus frutos. Da la pauta que hice las cosas bien durante el tiempo que estuve buscando integrar un equipo o esperando que me llamen”, resaltó. Luego agregó: “Fue emocionante cuando volví a una cancha después de un año. Regresé a jugar en un partido por Copa Argentina ante Independiente. Fue algo lindo porque fue como una vuelta después de estar un año sin saber que hacer. La verdad que fue emocionante”, revivió.

Patronato Marín charló de su carrera en el fútbol y de Patronato

En Patronato fue de menor a mayor. Comenzó como una alternativa para la punta derecha de la última línea, su posición natural. Se afianzó en la zaga central tras la llegada de Gustavo Álvarez a la conducción técnica. Su primer ciclo en el Rojinegro finalizó el 30 de junio, pero su estadía se prolongó. Fue por pedido del entrenador. Por eso el defensor observó con buenos ojos la renovación de el nuevo vínculo laboral que lo unirá con el Santo

“Hubo un montón de cosas que me llevaron a renovar contrato. Por un lado estuve muy cómodo en la ciudad, con el cuerpo técnico y con mis compañeros. En estos tiempos cuando estuvimos parados recibí llamados de Gustavo Álvarez para contarme de los proyectos. Por eso no me costó mucho tomar la decisión de continuar”, explicó Marín. La presencia de Gustavo Álvarez dentro de la estructura fue importante para que Marín acepte la renovación de su contrato. “A Gustavo no lo conocía. Algunos compañeros que lo habían tenido me habían hablado bien de él. Cuando lo tuve acá vi su forma de trabajar y un montón de cosas que me gustaron. Es un gran entrenador que nos puede dar muchos frutos este año”, se entusiasmó.

El ex-Boca indicó que se siente cómodo con la filosofía de juego que pregona el entrenador Santo, pero también aclaró que se adapta a todos los estilos. “He jugado con muchas formas de juego y esta es una más de todas las que hay en el fútbol. El jugador tiene que adaptarse a lo que pide el entrenador. Estamos acostumbrados porque si cambia de entrenador tenemos que tener la capacidad de cambiar de sistema o de cosas que te piden”, argumentó.

La adaptación a los pedidos de los entrenadores queda expresado en los distintos sectores del campo de juego donde se ubicó. En Patronato salió de su situación de confort para ganarse el puesto en otro sector. “Yo soy defensor”, aseveró. “Este último torneo jugué más de central. Fueron varios partidos, me acostumbré y es una posición en la que me siento cómodo. Pero toda mi carrera jugué de lateral. Esa es mi posición natural porque jugué desde inferiores, pero no quiere decir que no lo pueda hacer o es un puesto para ser un relevo y nada más”, profundizó Marín, quien en su llegada a barrio Villa Sarmiento no imaginó ganarse un lugar en otra posición. “Se fue dando y es algo que está buenísimo. Ganarse un puesto en una posición que no es la habitual está buenísimo. Me fui acostumbrando y me fui sintiendo mejor”, narró.

Ante la eliminación de los promedios el hincha de Patronato se ilusiona con ver al equipo de sus amores luchando por ingresar a una competencia internacional. Al respecto Marín opinó: “Cuando arranca un año o un proyecto siempre aspiro a más. Siempre quiero clasificar a una copa, pero es el día a día. Puede ser un lindo objetivo que nos pondremos este año. Obviamente que hay que estar de estar tranquilo y jugar cada partido para eso. Iremos de a poco viendo el nivel en el torneo que vamos arrancar”, indicó. Por otro lado, Marín mencionó el campeonato que imagina después de una prolongada inactividad en el fútbol argentino. “Será complicado en cuanto a lo físico y lo futbolístico. No estamos acostumbrados a estar tanto y tiempo sin la pelota, sin entrenar en conjunto. Será una vuelta larga, donde quizás el torneo arrancará más pronto de lo que se esperaba. Pero hay que tratar de prepararse lo mejor posible. Sabiendo que será difícil una vuelta rápida en el nivel físico con el que finalizamos”, se despidió.