Fútbol: "Estamos olvidados todos en el interior"

Víctor Javier Muller, exdelantero de Patronato y Colón de Santa Fe, entre otros tantos, es el referente entrerriano de la Lista 10, Técnicos Unidos Argentinos (TUA), que encabeza a nivel nacional Jorge Palito Brandoni, ex jugador de Ferro y ex-DT de Platense. Este grupo de trabajo busca comandar los destinos de la Asociación de Técnicos de Fútbol de Argentina (ATFA) donde además irán con sus listas Salvador Tano Pasini y Ricardo Caruso Lombardi. Ayer, Carucha, junto a Marcelo Candia, Marcelo Martínez y Patricia Moyano, visitó Diario UNO para hablar de este proyecto que él encabeza en la provincia de Entre Ríos junto a otro entrenadores.

“Ante todo es una responsabilidad, como hablamos con algunos amigos que me decían en el lío que me iba a meter. No quería ser técnico, no quería seguir jugando y ahora tomo esta responsabilidad, es una oportunidad. Estamos con muchas ganas de trabajar con mi grupo para conseguir cosas importantes para nuestros colegas que hoy en día están olvidados en el interior. Esperemos poder trabajar para conseguir cosas importantes”, manifestó. Para cuando se puedan efectuar las elecciones, que se frenaron en su momento por el Covid 19, las listas serán tres. Una que encabeza Brandoni, la otra de Salvador Pasini y la restante de Caruso Lombardi.

“La verdad que había que formar sí o sí un grupo porque en Entre Ríos hoy en día estamos acéfalos, no tenemos seccional y es importante tenerla para los técnicos, que ellos pueda sentirse apoyados. A mí me habló Jorge para que lo ayude en TUA y también está la lista del oficialismo con Pasini y la de Caruso, pero uno está trabajando, como decimos nosotros, para la gente de Entre Ríos. Darle una mano a Brandoni en nación, pero si ganamos ambos mucho mejor así que trabajando para eso. Si nos toca ganar, bienvenido sea y si perdemos nos unimos a la lista que gane para seguir trabajando y para obtener lo que nos falta a los técnicos de Entre Ríos”, dijo

“Nuestro grupo no se fija si tenemos más o menos técnicos, si nos vemos ganadores o no. Nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo y haciéndolo como lo hacemos vamos bien. Esperemos seguir trabajando así. En un mes todos mis compañeros realizaron un gran trabajo en Paraná más la costa del Uruguay. Ojalá a fin de año lleguemos bien parados que es lo que queremos, llegar fuertes para pelear las elecciones”, dijo finalmente Carucha ilusionado con poder lograr el triunfo en la provincia para tratar de cambiar luego el presente de los entrenadores de fútbol.

CANDIA. Marcelo, DT de las divisiones inferiores de Patronato, comentó al respecto: “Es algo que veníamos necesitando hace años y yo me entusiasmé por la calidad de gente que hay que es lo más importante y a partir de ello se hicieron buenas propuestas. Tenemos un buen perfil y nos enganchamos a trabajar”.

MARTÍNEZ. Marcelo también reflejó sus sensaciones por ser parte de este grupo: “Hay muchos referentes de lo que fue el fútbol acá y cada uno, en su posición, trata de reorganizar este gremio que lamentablemente siempre fue en detrimento de los entrenadores que somos recibidos del interior. Por eso poniendo cada uno su granito de arena lo vamos a sacar adelante”.

MOYANO. Patricia es la referente femenina en la nómina. “La verdad que estoy orgullosa de estar en este grupo. Víctor fue quién me convocó junto con Marcelo. Yo hace muchos años que vengo luchando por esto, desde los 90. Me siento bien acompañada y quiero que salgamos adelante para que el fútbol y los entrenadores recibidos tengan un buen legado”, dijo.

PROYECTOS. Estos son algunos puntos que intentarán llevar a cabo los integrantes de la Seccional Entre Rios si es que les toca la chance de dirigir en la provincia.

–Normalizar la Seccional Entre Ríos y realizar las acciones para que efectivamente funcione.

–Regularizar la situación legal y administrativa de los Directores Técnicos nacionales recibidos a la provincia a lo largo de décadas. (impresión y actualización de carnets, entrega de analíticos, entrega de diplomas, asociar a más directores técnicos al gremio).

–Exigir a la federación entrerriana de fútbol que los que dirigen las distintas categorías del fútbol provincial sean directores técnicos nacionales recibidos.

–Gestionar la creación de escuelas de fútbol donde la demanda así lo requiera ubicándola en un lugar geográficamente estratégico.

-Mediante los referentes ser canales para realizar trámites consultas referidas al gremio. Buscando ser dinámicos en la respuesta. Asistencia legal en temas concernientes a la profesión a través de la asesoría jurídica del gremio.

–Gestionar que la obra social de prestaciones y asistencia en todo el ámbito de la provincia.

–Exigir que los clubes realicen los aportes jubilatorios acorde a la categoría en la que se dirige.

–Desarrollar constantes instancias de perfeccionamiento y capacitación en distintas áreas de la profesión.