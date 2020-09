Fútbol: Es una marca que va dejando sus huellas

El entrenador deportivo nacido en concordia Javier Bikkesbakker desembarcó con su empresa ADN Sports en Uruguay y hace dos años se encuentra realizando diferentes trabajos ya sea dentro del fútbol como así también con otras disciplinas deportivas.

Su empresa, creada en 2016, desarrolla el método AMC que significa Activación Multisensorial Cognitiva. Por medio de este entrenamiento se consigue mejorar la reacción estímulo-respuesta del futbolista, optimizando su toma de decisión. La visión es adaptar este modelo al club que requiera mejorar y potenciar los futbolistas.

El entrerriano, quien dirigió equipos juveniles y de Primera en su ciudad, trabajó en Independiente y en la Selección Argentina que participó de los Juegos Olímpicos en 2016 y que estuvo en China y Colombia, habló desde el país vecino con Ovación respecto de su presente.

Javier Bikkesbakker.jpg El entrerriano arribó a Uruguay contratado por una institución educativa como coordinador y entrenador en el área fútbol

“Llegue aquí al Uruguay hace dos años contratado por una institución educativa como coordinador y entrenador en el área fútbol. En el año 2019 se armaron las categorías y comenzamos a competir en torneos. La verdad con un éxito increíble en todas ya que logramos sacar campeonas a todas las categorías. Un logro increíble para todos los chicos. Lo disfrutamos mucho. Fue un 2019 hermoso”, comentó Bikkesbakker, quien entre otras cosas es recibido en Neurociencia aplicada al deporte.

Pero claro, iniciado 2020 las noticias en Uruguay y el mundo entero no fueron buenas ya que el arribo de la pandemia viral complicó el trabajo de mucha gente y Javier no fue la excepción. “Luego llega el 2020, un año muy complicado que me dejó afuera de todo lo planificado ya que teníamos la ilusión, con el coordinador general, de competir con la Primera y el Femenino en Montevideo. Fue muy frustante luego de un gran año que pasó”.

“Cuando llego a Uruguay la matriz del proyecto era instalar mi empresa aquí y fundar mi academia. Seguir la misma línea como lo hice en Colombia. Pero todo este año me dejó afuera. Así que hoy en la actualidad realizamos trabajos individuales. Tuvimos que readaptar nuestro modelo colectivo”, sostuvo respecto de las tareas que se pueden realizar en la actualidad con la pandemia en el medio.

Sobre su empresa comentó: “Mi empresa se denomina ADN Sport. Llamada así porque quería un nombre que nos identificara a todos. Trabajamos sobre un modelo y metodología basados en Neurociencias aplicadas al deporte. Nuestros pilares son la evaluación, adaptación y seguimiento integral del deportista”.

Por último habló del futuro: “Hoy me encuentro negociando con otros países la concepción de este modelo y hay contacto directo con un club importante para dirigir Primera División nuevamente. Mi visión e idea global es que cada país llegue a tener una escuela ADN y poder aplicar este novedoso método de enseñanza en el deporte”.

EN LA ROU.

En Uruguay fue coordinador y entrenador en el fútbol femenino y masculino del Instituto Capuchinas (2019-2020). Desarrolló del método AMC y profundizó el modelo mediante su empresa ADN Sports. Cabe destacar que este método, adaptado al deporte en general, que involucra ciencia y tecnología, fue tenido en cuenta en el circuito mundial profesional de tenis, más bien conocido como ATP TOUR Punta Open, en enero. Su empresa tuvo una participación activa en el mismo.

OTROS PAÍSES.

Javier trabajó en china en conjunto con el Bayer Munich en la presentación del modo AMC. Fue en Shanghai en 2015-2016. Escribió el libro formativo de fútbol infanto-juvenil para el desarrollo de la educación en este deporte y fue coordinador del trabajo formativo en diversas instituciones. En Colombia dirigipo al Depor Buga de la Liga Valle del Cauca en 2016 e inauguró una escuela formativa ADN Colombia.