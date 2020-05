Fútbol: el partido de Primera que jugó Viale FBC

La participación de Viale FBC en el Torneo Federal B de Fútbol le permitió formar parte de la Copa Argentina. El elenco de barrio La Loma arrancó cada edición desde la fase eliminatoria. En los primeros juegos midió fuerzas con equipos de su mismo nivel. A medida que superaba obstáculo chocaba con elencos que competían en categorías superiores. Llegó a enfrentar a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Lo sorprendió al dejarlo fuera de competencia.

La victoria ante el Lobo uruguayense ubicó a la V Azulada en la fase final del certamen que reúne a equipos del ascenso y del círculo superior. Semanas después el sorteo determinó que el representante de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña tenía la oportunidad de disputar un encuentro ante San Lorenzo de Almagro, el campeón defensor de la Copa Libertadores de América.

viale.jpg Viale FBC jugó ante un grande del fútbol argentino.

El histórico partido entre un equipo de barrio y compuesto por jugadores que jugaban por amor a la camiseta y el poderoso Ciclón se desarrolló el 20 de mayo de 2015 en el estadio Antonio Romero, en Formosa. La victoria quedó en manos del Azulgrana, que en ese juego presentó una formación alternativa pero con nombres con un amplio recorrido en las grandes ligas. Gonzalo Verón, Martín Cauteruccio y Tomás Cardona fueron los artilleros de ese juego.

Viale FBC, presentó a Lucas Rodríguez; Martín Anaya, Brian Nickel, Franco Gieco y Nelson Alegre; José Quiroz, Nicolás Toniollo, Sergio Simon y Joel Alzugaray; Pablo Rodríguez y Juan Manuel Lazaneo. Desde el banco de suplentes ingresaron Mauricio Escobar, Flavio Weimer y Hernán Claro.

Cinco años después Lucas Rodríguez recordó el juego que le permitió a Viale FBC mostrarse al país. “Fue un hecho histórico haber enfrentado a un San Lorenzo que venía de enfrentar a Cristiano Ronaldo, al Real Madrid campeón de todo. Y lo jugamos con el equipo del pueblo, en el que nací futbolísticamente cuando tenía 7 años. Lo jugué con amigos, y todos éramos amateur. Sinceramente fue algo indescriptible”, relató el ex arquero de la V Azulada.

“Fue una hermosa copa porque también enfrentamos a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Era lindo jugar ese torneo. Nos brindaba la posibilidad de enfrentar con el equipo de tu pueblo a esos poderosos”, rememoró el actual cuidapalos de Cañadita Central de Seguí

Lucas confesó que jamás volvió a observar el encuentro completo. “Solo vi un par de imágenes del partido. Una síntesis”, aclaró. “Particularmente lo disfruté. Ingresé nervioso, con un poco de ansiedad, pero una vez que arrancó lo disfrute. Fue jugar en un césped espectacular, con pelotas de AFA, y enfrentar a los monstruo de San Lorenzo”, resaltó Lucas.

El arquero confesó que adquirió un souvenir de esa jornada. “Intercambié la camiseta con Leo Franco, que fue uno de sus últimos partidos en el país. De vez en cuando la uso para mostrarla”, chapeó, entre risas.

Raúl Dipangracio, entrenador por ese entonces de la V Azulada, confesó que se amargó cuando se enteró que estaba la posibilidad de enfrentar a uno de los equipos con mayor historia en el país. “Cuando avanzamos a la fase final pensaba enfrentar a un equipo de Federal A o de B Metropolitana para tener chances de acceder a otra instancia. Pero cuando me informaron que íbamos a enfrentar a uno de los equipos grandes se me fue la alegría al bolso. Quería seguir creciendo a través del desarrollo de un trabajo que jerarquice no solo a Viale FBC, sino a toda la Liga de Paraná Campaña”, argumentó.

El pueblo se revolucionó cuando el sorteo determinó que el rival de la V Azulada era San Lorenzo. Acompañó al equipo hasta Formosa. Alentó todo el partido más allá de la derrota. Lo disfrutó. “Con el fútbol tengo una relación que no me permite disfrutar, no lo tengo como un permitido. Buscar el alcance del objetivo, el mejor resultado, la mejor preparación de los jugadores, en mi caso, conlleva una relación de sacrificios. Al partido lo disfrute poco en ese momento. Hoy tengo una satisfacción del deber cumplido”, cerró.