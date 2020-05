Fútbol: el 2006 fue un año que le marcó su carrera como DT

No todos los días se da la vuelta olímpica en la Liga Paranaense de Fútbol, más con un club de barrio que desde las bases trabaja para formar futbolistas y dejar en alto el nombre de una entidad que se refleja en cada uno de sus componentes. El 2006 quedará en la historia de todo el barrio Rocamora, porque Palermo consiguió lo que es hasta hoy su único título en el certamen local en lo que fue un año magnífico para la institución. El plantel que dio la vuelta olímpica en el estadio Grella el 22 de octubre al vencer 5 a 3 en los penales a Sportivo Urquiza luego de empatar sin goles fue dirigido por Alejandro Sugus Gómez, que en plena cuarentena y junto a su familia recordó aquella tarde.

El director técnico nacional tuvo su paso de gloria por el Sangre y Luto, entidad que lo marcó en su carrera y que lo llevó a la gloria de la LPF. Gómez charló con Ovación: “Es algo que nunca se va a olvidar, aquella madrugada no pegué ni un ojo. Ese día limpié mínimo 10 veces el vestuario. En la previa del partido hubo algo que me marcó, fue la palabra del Zurdo Godoy que me dijo que no quería morirse sin ver a Palermo campeón”.

Gomez Campeón con Palermo de la Liga Paranaense de Fútbol

Barrio Rocamora festejó su único título y el que aún recuerda toda una barriada y el DT campeón contó: “Ojalá no sea el único, pero para mí es algo importante, fue una tarde soñada y sé que con la gran camada de jugadores que hay algún día volveremos a festejar”.

Con el correr de los años, el campeonato obtenido en la LPF fue tomando más importancia para el club y para Gómez: “Hoy a casi 14 años de aquella tarde uno se da cuenta de lo que logró y quedar en la historia de un club de barrio es muy importante. Muchos conocidos me paran y me felicitan por el campeonato que se logró. Hay muchas cosas emotivas”.

En cuanto al plantel que logró la estrella para Palermo conformado con grandes jugadores del certamen local como Gustavo Escobué, Leandro Lorenzón, Jesús Mendoza, Iván Aguilar, Daniel Campanini, entre otros, el técnico contó cómo es la relación con cada uno de ellos: “Siempre trato de mantener la relación a través de las redes sociales y contactos que tengo con cada uno de ellos. Hoy dos integrantes del plantel son mis cuñados y disfrutamos en cada charla de lo que dejó aquel campeonato”.

Gómez hace unos años que no se calza el buzo de DT, y en sus palmarés más importante está lo conseguido con Palermo: “Me marcó en todo, antes de conseguir el título de Primera logré uno con Sub 20, fue algo muy lindo. Después estuve en Don Bosco, Oro Verde y Sportivo Entre Ríos. Pero siempre hubo dos clubes que me gustaría dirigir y no lo pensaría dos veces cuando llegue la propuesta, y es Peñarol o Sportivo Urquiza”. En esta época muy complicada en medio de la cuarentena y recordando lindos momentos en su carrera el entrenador contó lo que viene realizando en este tiempo lejos de las canchas: “Es importante el rol social de cada uno de nosotros y es importante que toda la gente vinculada al deporte colabore, me tocó formar parte de eso acompañando a merenderos y comedores como lo vienen haciendo distintos clubes. Sigamos cuidándonos y disfrutando de la familia para volver de la mejor manera”.

Por Lautaro López/Ovación