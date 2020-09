Fútbol: Darío Duarte; formador y captador del Sabalero

Atajó en Libanés y Palermo para luego dirigir al Sangre y Luto. Posteriormente fue parte del proyecto Corinthians Santa Fe y fundó el Timao entrerriano hasta que se disolvió. Actualmente y desde hace siete años, el paranaense Darío Duarte, de 45 años, trabaja en las divisiones inferiores de Colón y hace dos años es parte del grupo de captación. También está como entrenador en Litoral de María Grande, en las formativas en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

“En Colón estoy hace siete años trabajando y mi función en este momento es trabajar con las Preinfantiles, que sería como la pre-AFA, esas categorías que están cerca de jugar en AFA y también hace un par de años que estoy en la parte de captación de jugadores de Colón”, dijo en su visita a UNO el entrenador entrerriano.

Para Duarte ser parte de una entidad como Colón es un orgullo, y más teniendo en cuenta que él no es del riñón Sabalero. “Para mí fue algo muy importante llegar a Colón porque no soy de la ciudad, nos soy nacido en Colón y no fui jugador profesional, entonces la satisfacción que tengo es haber llegado por mis propios medios”, manifestó.

Darío Duarte.jpg Darío Duarte hizo su propio camino en el mundo del fútbol UNO / Juan Manuel Hernández

Enfocado en las preinfantiles a Darío le surgió además otra chance y se sumó a la tarea de captación. “Siempre llevaba jugadores de la zona y siempre recorriendo. Al dirigir siempre me gustó tener equipos competitivos, entonces trato de buscar los mejores jugadores. Al abrirme sus puertas Colón tengo otra captación más grande porque seduce más un club grande. El año pasado el actual coordinador general, Adolfo Manetti, me propuso y me invitó a ir con él un par de veces a unas captaciones y le gustó la calidad de jugadores que yo vi y durante todo este año estuve junto a él haciendo muchas pruebas”, narró, y agregó: “La primera captación nosotros la hacemos en la Liga Santafesina, donde hay muchos clubes y muy buena competencia. Después tenemos en los torneos de infantiles que hay en toda la provincia de Santa Fe y en la zona de Paraná. Ahí vamos y vemos muchos chicos. La otra parte son las pruebas generales que son dos por año, una en invierno y la otra a fin de año. En Colón lo que se busca hace unos años es calidad y no cantidad. Tenemos un biotipo de jugador y yo por eso hablo mucho con los técnicos de cada categoría para ver qué necesitan en cada puesto y ahí me enfoco. A veces pasa que vas a una prueba a buscar algo en particular y hay uno que deslumbra, que descolla. Finalmente hay procesos donde se va llevando al jugador de a poco a la pensión para que se adapte al club y conozca a sus compañeros. Es un proceso largo hasta el fichaje”.

“Esto me llevó a que la gente me conozca mucho y le gusta el trabajo que yo hago con los chicos. Yo soy más que nada un formador. Me dedico a eso, a formar chicos. Cada vez que voy a un club les digo que si quieren salir campeón que busquen a otro porque no voy a eso, voy a trabajar y enseñar. Lo otro se da solo”, expresó dejando un claro mensaje de cómo trabajar en las bases de los equipos de Primera División.

Por último habló del trabajo que se hace en plena pandemia viral: “Esto nos aplacó el trabajo que veníamos haciendo, más que nada en la captación de Colón. Igualmente mucha gente me manda videos de chicos de la zona y del interior. Los archivo, los veo y los pongo en carpeta para cuando todo esto haya pasado verlos en la cancha”.