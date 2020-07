Fútbol: En Atlético Neuquén tienen bien presente la historia

El parate de la actividad abrió un montón de puertas en el mundo del deporte. A través de las redes sociales las entidades generaron un abanico de alternativas para interactuar. Los campeonatos virtuales para determinar quién es más popular fue una de las propuestas que más adeptos sumó durante la cuarentena que el país atraviesa como consecuencia de la pandemia de coronavirus. En Atlético Neuquén buscaron otra variante para estar en contacto con toda la comunidad. Observaron que era momento para repasar la historia de la institución. De esta manera nació el espacio denominado Glorias Pingüinas. Esta propuesta fue creada por la Subcomisión de Fútbol de la institución del sur de la capital entrerriana. En este ciclo jugadores que han dejado su huella vistiendo los colores del club compartieron su experiencia, revivieron recuerdos y regalaron anécdotas.

Iván Rabuffetti, Víctor Hugo Amatti, Beto Kemerer, Ángel Nene Gereniere y Víctor Toca Gereniere fueron los primeros protagonistas que pasaron por las entrevistas que se realizan los sábado por la noche a través de Instagram live.

Glorias pingüinas.jpg Los Gereniere, dos íconos del fútbol de Atlético Neuquén.

El ciclo es conducido por el locutor nacional Ezequiel Zárate, quien lució la camiseta Rojo y Naranja de Neuquén en las categorías formativas. “Futbolísticamente no pude brindarle alegrías al club”, aclaró quien desde hace dos años maneja las redes sociales de la subcomisión de fútbol del Pingüi. “Con la pandemia buscamos la vuelta para seguir moviendo lasredes sociales que en los clubes de barrio y de familia es más complicado. Pablo Albornoz, que es el encargado de la Subcomisión de Fútbol, me dijo que tenía ganas de hacer entrevistas para recordar a viejos jugadores. Él lo llamó viejas glorias. No quise utilizar el término viejo y le puse Glorias Pingüinas”, contó Zárate.

Luego agregó: “Propuse hacerlo a través de Instagram teniendo en cuenta que teníamos más de 1.000 seguidores. Si bien Instagram está destinado a un público más joven, mucha gente se ha sumado a esta red y ha creado su cuenta para conectarse. Es un espacio que el hincha, la familia de Neuquén, ha sumado y está bueno. Más que nada para recordar a esas glorias que todos los clubes tienen”.

Zárate mencionó que el club Neuquén es una entidad que fortaleció vínculos a través de distintas generaciones. “Me sorprendió mucho escuchar tres generaciones de familias como los Falcón, los Gereniere. Se va heredando la pasión por el club. Es bueno recordar, pero también transmitirle a las nuevas generaciones los que escribieron, años atrás, cosas por el fútbol del club Neuquén”.

Las puertas de la entidad se encuentran cerradas por la emergencia sanitaria. Los lazos se sostienen y fortalecen con propuestas como Glorias Pingüinas. “La idea es mantener el vínculo. Beto Kemerer, que es un arquero histórico del club, destacó la importancia de gozar de un espacio que le permita contar cómo era el club en el pasado. Rememorar cómo estaba la cancha, recordar la vieja sede ubicada en calle Galarza, que es adonde se hacían los bailes. Hoy en día en la zona sur de la ciudad los chicos están con los colores y la camiseta de Neuquén. Es como que de chico tienen incorporado los colores. Pero antes era muy difícil entrar al club. Hubo una época en que el club estuvo pintado de verde, la cancha estaba llena de pozos y hoy lo único verde que se ve es el color del césped. Está bueno que los chicos y las nuevas generaciones tengan presente eso y cómo se ha manejado a lo largo de los años”, resaltó.

Por último, Zárate rememoró algunos de los tantas recuerdos pintorescos que trascendieron en el espacio. “Cuando Hugo Amatti regresó al país del fútbol chileno le llamó la atención que las paredes del club estaban pintadas de verde, cuando lo primero que identifica a un club son los colores. Otra cosa que me sorprendió fue una anécdota que contó el Toca Gereniere, que jugando para Belgrano festejó un gol en un partido ante Universitario mostrando la camiseta de Neuquén. Son esos sentimientos que te despiertan el club que te vio nacer”, cerró.