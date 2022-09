Fútbol de Amputados: Andrés López al Mundial

andres futbol de amputados 2.jpg

Teniendo en cuenta que el elenco nacional tendrá rivales complejos en el grupo, el primer paso a dar es el pase a la otra fase. “La meta es clasificar. Nosotros tenemos un buen equipo, joven y totalmente renovado así que tenemos muchas ganas que llegue el Mundial”.

Respecto de la preparación el jugador contó: “El fin de semana pasado estuvimos entrenando durante unos 10 días. Igual ya estábamos entrenando lo que es lo táctico y estudiando un poco a los equipos rivales. También queremos plasmar nuestra idea de juego. En tanto que el otro fin de semana vuelvo a viajar a Buenos Aires y ahí nos volvemos a reencontrar con el equipo para ya definir las últimas cosas y ponernos de la mejor manera”

ANDRES 1.JPG

“A este Mundial llego totalmente nuevo, con la cabeza renovada y con ganas de competir. Yo lo hablaba con mi gente que el 2018 para mi fue todo muy nuevo y era otro equipo. La verdad que no pudimos competir en ese Mundial y nos fue muy mal. A este Mundial tengo muchas ganas de ir a competir, de pelear con los mejores, porque creo que tenemos equipo. Y en lo personal trataré de hacer lo mejor posible. Creo que esa es la meta”, enfatizó Andrés.

Una vez que pase el Mundial, López se quedará en Europa en busca de nuevos desafíos para su carrera deportiva. “Es un tema amplio. Allá todo se profesionalizó bastante y mi idea es ir a conocer Europa que es algo que quería desde hace dos años. Tengo un amigo italiano, de la Selección que yo conocí en el Mundial 2018. Entablamos una amistad y cambiamos la camiseta. El me dijo que si quería ir a conocer y a probar suerte allá me iba a ayudar con sus contactos. De hecho me podría conseguir una prueba de un club de Italia que está jugando Serie A y juega la Champions de Fútbol para Amputados. Está esa chance y mi idea es irme luego del Mundial. Tengo que arreglar eso para ver cómo hago”, narró y prosiguió: “La idea es esa poder mostrarme allá. También me dijeron que durante el Mundial íbamos a tener un seguimiento, yo y otros chicos, de equipo d Turquía que es la mejor liga del mundo en esta disciplina”.

De regreso al tema mundial, Andrés adelantó que Turquía se está preparando con todo. “Hay una organización tremenda para este Mundial. De hecho vamos a jugar por ejemplo en el estadio del Besiktas, del Galatasaray, en el complejo donde entrena la selección. Todo será un lujo para nosotros que jugamos de manera muy amateur”.

andres futbol de amputados 1.jpg

Por otra parte y antes de partir el entrerriano se despidió de sus compañeros del Consejo Deliberante de San Benito donde trabajaba. “La verdad que entré en un ambiente que no era el mío. Toda mi vida fue el deporte y pasar a la política fue un cambio, pero nunca tuve problemas ni me fue mal. Siempre traté de dar lo mejor. La despedida fue linda. La política tiene cosas malas, pero la verdad que ahí encontré personas muy buenas. Estoy muy agradecido al intendente Exequiel Donda y a Rubén Palacios, el vice presidente que me dieron la chance y a mis compañeros concejales que me apoyaron siempre”.

El accidente

Andrés López tuvo un accidente en su motocicleta el 18 de junio del 2016. Producto del fuerte impacto perdió una de sus piernas. El golpe fue durísimo, pero a los 10 meses Andrés no se dejó estar y se sumó a una prueba que hubo en Hasenkamp. Fue si entrenar y ahí arrancó su vínculo con el seleccionado nacional.