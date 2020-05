Fútbol: al goleador le sobra actitud en cuarentena

Nicolás Ledesma es uno de los tantos obreros de la redonda que compite en las categorías de ascenso del país. A inicios de este año trasladó sus goles al norte del país. Emigró hacia Salta para sumarse al plantel de Central Norte, equipo que compite en el Torneo Federal A.

El exartillero de Atlético Paraná se adaptó rápidamente al equipo más popular de La Linda. El equipo ingresó en zona de clasificación al hexagonal final por un ascenso a la Nueva Nacional. Pero, como en todos los ámbitos laborales, la industria del fútbol se paralizó por la pandemia de coronavirus.

Ledesma realizó parte de la cuarentena decretada por el Poder Ejecutivo en Salta. Regresó a Paraná una vez que el gobierno nacional habilitara la circulación de personas que se encontraban varadas en el país. En Paraná el atacante continúa en movimiento sin tener en claro cuándo retornará a escena y si lo hará con la camiseta de Central Norte, entidad con la que tiene contrato laboral hasta el 30 de junio. El artillero le pone actitud para sobrellevar el momento de incertidumbre.

Antes de iniciar una nueva sesión de entrenamientos Ledesma habló con Ovación. “Recién nos notificaron de que todo el plantel estaba licenciado. En estos días la dirigencia se comunicará con los jugadores para tomar una decisión porque no se sabe cómo continuará el torneo. Se habla de la posibilidad de retornar en setiembre para jugar el hexagonal final, pero no hay nada seguro”, remarcó Nico.

El cobro de los haberes es una de las mayores preocupaciones de los futbolistas que compiten en las categorías de ascenso. “He charlado con varios colegas y a muchos le dijeron que cada club tendrá una negociación con los jugadores porque se les hará muy difícil cobrar el sueldo. La cuarentena nos afecta a todos. Los clubes no tienen ingresos”, subrayó. Trabajar home office y en soledad es una modalidad en la que a los atletas les cuesta acostumbrase. Con actitud Ledesma la sobrelleva. “Cuando comenzó todo no imaginábamos que íbamos a llegar al punto que estamos hoy. Los entrenamientos no son los mismos, cambia totalmente todo, pero poniéndole pilas se sobrelleva. Además somos conscientes de que esto será para largo. Por eso trato de enfocarme para mantenerme bien entrenado, pero no es lo mismo que estar con un plantel. Depende de cada uno. La cabeza juega un rol importante”, describió.

En este sentido, continuar en movimiento pasa más por una cuestión de hábitos saludables que de motivación laboral. “En lo personal siempre me gustó entrenar, más allá de que ahora es distinto y no sabemos si la actividad retornará este año. Hay que entrenar para mantenerse bien, pero no es lo mismo”, reiteró. La posibilidad de regresar a escena en el sprint final del año está latente. Las chances son reducidas, pero mantienen una luz de esperanza: “Es complicado pensarlo ahora porque esto puede ser para largo. Pero si se reanuda este año regresaremos con el doble de ganas de cuando estábamos en competencia”.

“Se extraña el día a día, estar con compañeros, jugar un partido oficial. Además si el torneo se reanuda estaremos peleando por el ascenso. Pero la realidad indica que todavía no sabemos qué pasará con los clubes. Habrá clubes que podrán extender contratos con algunos jugadores, otro no lo podrán hacer. Hasta que no nos saquemos la duda sobre el futuro se hará complicado. Ojalá que se solucione pronto, y podamos volver a la normalidad. El fútbol se extraña muchísimo. Seguramente regresemos sin público, que es algo lógico. Y si me toca volver para pelear por un ascenso regresaré con más ganas”, se entusiasmó.

El fútbol es su profesión, pero Nico no descarta otras posibilidades laborales que le permitan adquirir recursos económicos. “Siempre lo tuve en cuenta. Trato de tener otros proyectos en el caso de dejar de jugar al fútbol”, resaltó. “Esas ideas ahora llegan cada vez más porque uno tiene en cuenta que tal vez el fútbol no se reanude este año y hay que buscar otras salidas económicas. Es difícil porque abrirán algunos sectores. Y es ahí donde uno tiene que tratar de pensar bien qué hacer”, agregó. Luego amplió el concepto: “Tenemos varios proyectos pensados con mi señora, pero no hemos decidido nada porque no sabemos cómo continuará la cuarentena, qué rubros se abrirán. Hay muchos casos que están en la misma situación. Por eso es cuestión de tener paciencia y analizar el escenario”, cerró.