Fuerte enojo de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Luego, contestó las dudas sobre la salud de Rodrigo De Paul y Ángel Di María: "Están, en principio, bien. Vamos a verlos hoy en el entrenamiento para decidir la alineación. Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones... La verdad que siempre después de un partido hay jugadores que entrenan aparte o hacen la mitad del entrenamiento por la cantidad de minutos. Hoy tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido. Eso es lo más importante", explicó Scaloni.

Luego, el entrenador habló mano a mano con la prensa argentina y volvió a mostrarse molesto por la filtración de información en prácticas sin prensa: "Si me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo. El entrenamiento fue a puertas cerradas. No me enoja, el entrenamiento fue a puertas cerradas. No sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puertas cerradas, no nos interesa la información que salga cuando no hay prensa. Eso es algo que tenemos que aprender y mejorar todos", aseguró Lionel.

Por otro lado, también se enojó sobre el caso de Di María: "¿Quién te dijo que hizo todo el entrenamiento a la par? Es increíble. No hizo todo el entrenamiento a la par, hizo mitad. Son situaciones que habría que corregirlas".