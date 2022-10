Fuerte discusión entre el presidente de Patronato y un periodista

Oscar Lenzi Patronato 2.jpg Oscar Lenzi visitó los estudios de Radio La Red donde habló de sus ganas de ser presidente de Patronato. Juan Manuel Hernández

Por otro lado, Pereyra salió a responder: "No se equivoque conmigo, usted tiene que aprender mucho. Yo te aviso le dijo y como presidente le renovó a un técnico que hizo una mala campaña. Por suerte luego apareció Sava".

Lenzi no aflojó la charla: "Al DT ese (por Iván Delfino) lo sostuvo todo el mundo, nosotros lo aguantamos hasta donde pudimos. Pero a que viene esa historia y para que remover cosas pasadas. No podes hacer esto, vos y varios más. Llevo un año y tres meses de presidente, siempre tirando preguntas fuera de lugar".

Y luego siguió: "Yo te soy sincero Emanuel vos siempre apuntas para la discordia. Acá hay que sumar, vos y tu candidato a presidente (por Sebastián Bértoli). Todos tenemos que sumar, pero hoy salen a pegar todos".

Sava Lenzi.jpg Facundo Sava junto a Oscar Lenzi, durante la presentación oficial. UNO / Diego Arias

En el cierre el periodista insistió con el análisis y el dirigente retruco: "No podemos hacer ningún balance cuando todavía no llevo la mitad de periodo como presidente. Me tocó elegir un DT y está comisión lo trajo. Al técnico anterior le dimos los espacios necesarios. Ahora tenemos que sumar todos, se tiene que poner la camiseta de Patronato".

ESCUCHÁ EL FUERTE CRUCE ENTRE EL PRESIDENTE Y EL PERIODISTA

Cruce entre Lenzi y el periodista deportivo

LA CONFIANZA DEL PRESIDENTE

El presidente de Patronato, Oscar Lenzi, habló sobre la posible reestructuración en la Liga Profesional de Fútbol. "La posibilidad está abierta", afirmó. Sobre la posible restructuración de la Liga Profesional y anulación de los descensos, explicó: “Por lo que tengo informado y he hablado en el Comité Ejecutivo de Liga Profesional esta posibilidad está abierta. Desde que se propuso sobre la mesa a (Claudio) Tapia en ningún momento se bajó”, aseguró. “Estaba supeditada a conseguir fondos, pero en reuniones que hemos tenido se fue imponiendo porqué hubo resistencia por los clubes grandes como Boca, River, Racing, Vélez. Asimismo poco a poco fue tomando mucho cuerpo en los demás clubes y se habló seriamente de la posibilidad de este torneo de 30 equipos. Sólo resta la parte económica que es una parte que está trabajando AFA. La última reunión que tuvimos participaron todos los representantes de los clubes, ya sea a través de los presidente o vicepresidente. Y esa posibilidad quedó flotando. Hasta hoy no hemos tenido respuesta al respecto. La intensión era modificar la forma de los torneos para el próximo año”, detallo.

En las últimas semanas trascendió que el formato del próximo torneo se oficializaría después de la finalización de la Copa del Mundo 2022. Esto generaría incertidumbre en barrio Villa Sarmiento dado que, al momento de planificar la estructura para la temporada 2023, no estaría definido cual será la competencia que afrontará. Al respecto Lenzi mencionó: “La solución estaría al caer, ya sea por si o por no”.

Luego agregó: “La mayoría de los contratos están por vencer en diciembre. De permanecer en Primera la mayoría de los integrantes del plantel están entusiasmado en continuar. El cuerpo técnico está muy cómodo en Paraná. En ningún momento se habló sobre la continuidad. Ni el entrenador nos habló ni nosotros hablamos con él. Está muy enfocado en finalizar este proceso que tiene que ver con la participación en la Copa Argentina. Muchas cosas pueden pasar de acá en adelante, ya sea buenas o no tan buenas. Por ahora no se habla sobre estos temas ni con jugadores ni con el cuerpo técnico”.

De esta manera, Lenzi confesó sentirse sorprendido sobre la información que afirma que Sava no extenderá su vínculo. “Facundo (Sava) está muy compenetrado en ganar los partidos que quedan. En Mendoza tuvimos un cruce de palabra muy por arriba con Facundo, pero estamos muy sorprendidos con esta noticia”, concluyó.