Fuerte acusación de Bebote Álvarez a Ritondo, ministro de Seguridad bonaerense

"Ritondo no es de (Mauricio) Macri, es el cadete de Moyano", aseguró Álvarez, quien se encuentra detenido en la Alcaldía N° 3 de Melchor Romero de La Plata en el marco de la causa en la que está acusado de formar parte de una asociación ilícita.





En diálogo con Radio Con Vos, manifestó además: "Me amenazaron de que si declaraba como arrepentido, mataban a mi hijo. Un auto paró frente a la casa de mi hijo durante una semana y cada que salían les pedían DNI. "Responsabilizo a Ritondo y a Moyano de cualquier cosa que le pase a mi hijo".





"No soy un hombre de mucho poder sino no estaría acá. No manejo nada, solo soy miembro de la hinchada de Independiente y estoy preocupado por lo que está viviendo mi familia afuera", expresó el barrabrava de Independiente.





En ese sentido añadió: "Una persona fue a ver a mi mujer para decirle que no venga a verme el día de su cumpleaños y que la iban a esperar para armarle una causa por drogas y así meterla también".





"Tuve el teléfono intervenido durante 3 años y 8 meses, pero la causa por la que me investigaban se cerró, porque yo no cometo ningún delito", dijo, tras lo cual indicó: "Soy un hombre con fuerza de voluntad. Hace 19 años cuando nació mi hijo decidí no volver a tomar más merca y lo cumplo".





Luego comentó: "Mi celda es de dos pasos de ancho y tres pasos de largo, está incluido el baño. No tengo relación con los demás internos. El ser humano se adapta a vivir a cualquier lado. Acá la atención es muy amable y cordial".





Finalmente Álvarez declaró: "Jamás fui a una marcha camionera o del kirchnerismo. Si cada empleado que se sube a un micro para ir a Plaza de Mayo les descontaran el día de protesta, Moyano no llena ni una plaza Mitre".

