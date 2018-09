La gran noticia llegó el domingo. Luciano González fue convocado para integrar la Selección Argentina de básquetbol que enfrentará dos compromisos por las Eliminatorias para el Mundial de China 2019.

El jugador de Paraná que está entrenando con Instituto de Córdoba para la próxima temporada de la Liga Nacional tuvo que cambiar la rutina y ahora está a la espera del vuelo que lo deposite en el Distrito Federal de México donde el equipo de Sergio Hernández se medirá el viernes por la primera fecha de la segunda ronda que lidera con 11 puntos. Luego jugará con Puerto Rico en Formosa. Este compromiso se desarrollará el 17.

El Chuzito se sumará al plantel que viajó en la madrugada del lunes. Sucede que el alero fue convocado a último momento por la lesión de Roberto Acuña. "Estaba de sobremesa después del almuerzo del domingo y me llamó el jefe de equipo para informarme que iba a ser parte de esta gira de las Eliminatorias", contó el jugador en diálogo con Ovación.

El alero que jugara en Echagüe y Sionista relató que la primera reacción fue de "sorpresa" y dijo que "no la esperaba" porque sabía que el equipo estaba "cerrado" . "Fue una mezcla de sorpresa y felicidad. Tenía la ilusión de en algún momento poder llegar luego de hacer las cosas bien con el club, pero no me lo esperaba tan rápido", comentó el goleador, quien además señaló que luego del llamado se lo comunicó a los compañeros de equipo, amigos y familiares.

González expresó que estar en la Selección Argentina "es súper importante" y aclaró que si bien le tocó estar en otros procesos cuando era más chico, "estar en esta ventana es súper valioso". "Esto me motiva y me genera un montón de sensaciones buenas", indicó.

Al mismo tiempo dijo que "hay que entender el contexto de que entro por un jugador que se lesionó". Pero a su vez aclaró: "Es un buena oportunidad que quiero aprovechar tanto en lo deportivo como en la experiencia".

El Chuzito confió que hace un tiempo le habían informado que iba a estar "seleccionable para las ventanas FIBA", pero aclaró que cuando sucede "es otra historia". "En la primera me toca estar por una lesión, pero contento por estar considerado", reflexionó el tirador de la Gloria que llegó a las semifinales de la temporada pasada y cayó ante San Lorenzo, el campeón.

Por otra parte comentó que habló con su papá el Chuzo González, ex goleador de la Liga Nacional, y que se lo contó "antes de que se entere por las redes sociales". Ante la consulta sobre como tomó la noticia el exjugador, el "heredero", manifestó. "Estaba muy contento y no lo esperaba nadie. Fue una reacción parecida a la mía", declaró entre risas el jugador.

Por otra parte González dijo que esta convocatoria le llega un "buen momento" de su carrera deportiva. "Me siento muy bien y nos estamos preparando con Instituto que nos volvieron a meter en la discusión luego de una gran campaña el año pasado, así que estoy con confianza, en plenitud física y mental. Además tengo 28 años que es una edad muy buena y tengo mucha confianza para aportar desde adonde sea a la Selección", manifestó el jugador nacido el 1 de enero de 1990.

Este nuevo formato de Eliminatorias que clasificará a siete equipos del continente continuará el 29 de noviembre cuando Argentina enfrente a Estados Unidos y luego el 2 de diciembre ante México.

Para los últimos cuatro juegos (los restantes serán en febrero de 2019) el Oveja Hernández no podrá contar con los jugadores que disputan la Euroliga por el conflicto con FIBA. Por tal motivo aparece otra gran chance el jugador entrerriano. Al respecto opinó. "Después aparecen estas situaciones en las cuales algunos jugadores con competencias importantes en Europa no pueden estar, pero bueno para estar hay que reivindicarlo en la Liga. Soy un convencido de que si ahora me va bien y dejo una buena impresión y luego con Instituto andamos bien, puedo poner mi nombre en una posible lista. Después si me citan dependerá de mí, de lo que considere el entrenador y otras situaciones".

JUGAR CON SCOLA. Luciano será compañero durante estos dos partidos de uno de los máximos referentes de la historia del básquetbol. Estará al lado de Luis Scola y si bien en la vorágine del viaje y la coordinación del vuelo para llegar a México no le dio tiempo de pensarlo demasiado, manifestó que "una vez que esté con el equipo" va "a caer" de donde está. "Todavía estoy con la noticia fresca y esperando como y por donde me voy. Una vez que esté allá y me ponga la camiseta y esté al lado de él, voy a disfrutar muchísimo más", declaró.

En medio del recambio generacional lógico por la salida de jugadores emblemáticos de la Generación Dorada, el Chuzito consideró que este nuevo proceso que tiene a Argentina primera en el Grupo y con un pie adentro del Mundial, "en algún momento iba a pasar". Y subrayó que "por suerte está la figura de Luis. "La nueva camada con Campazzo, Garino. Laprovittola Brussino, Delía ha hecho un grupo sólido que viene jugando en los últimos años y después hay chicos jóvenes y que llegan de la Liga como el caso de Giorgetti o yo que la peleamos y por suerte tenemos esta posibilidad", explicó el jugador de Paraná.