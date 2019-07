"Fue una locura haber ganado así"

El interno Ramiro Rattero recibió la pelota con dos segundos por jugar y encestó debajo del tablero la bola que le dio el domingo el título a la Selección de Entre Ríos en el Campeonato Argentino de Básquetbol U19 que se disputó en Chaco. Sonó la chicharra y corrió de aro a aro para fundirse en un abrazo con todos sus compañeros.

El elenco de Nicolás Giorello logró un campeonato brillante luego de vencer 72 a 70 a Chaco, en su casa, el club Regatas de Resistencia, ante un gran marco de público. El jugador de Estudiantes volvió a Concordia y no se toma descanso porque quiere poner todas las energías en la próxima temporada de la Liga Nacional y la Liga de Desarrollo. Desde la Capital del Citrus habló con UNO, recordó con detallas la jugada maestra y confesó que la alegría fue una revancha luego de haber quedado en la puerta de la convocatoria Mundial U19 que se disputó en Grecia.

“Por suerte la última bola nos quedó a nosotros. En ese momento pensamos que Lautaro Pividori había llegado muy bien al tramo final del partido y se la dimos a él para que resuelva. Diseñamos la jugada para que él juegue el uno contra uno y poder sacar una ventaja. Por suerte logró el rompimiento y yo pude moverme para el aro porque mi marca se fue con él para que no tire, y me dejó solo al lado del aro”, explicó el jugador sobre la definición del partido en Resistencia.

Para el exjugador de Echagüe ganar el torneo fue “inesperado” a pesar de la confianza y los buenos jugadores que tiene Entre Ríos y señaló que luna de las claves fue “la defensa”. “No tenía en mente en lo personal ganar, pero fue una locura ganar así. Hicimos un excelente trabajo a lo largo del torneo, fuimos paso a paso, creciendo partido a partido, siempre conscientes de los jugadores que teníamos. Pensábamos que si seguíamos jugando así podíamos llegar a grandes cosas y por suerte se dio. Hicimos una gran defensa y esa fue nuestra base. A partir de esa intensidad hicimos un gran ataque y cerramos un gran torneo”, explicó el pivote.

Rattero destacó el grupo humano y la actitud dentro y fuera de la cancha de sus compañeros de los cuales ya había compartido otras experiencias en clubes y en el selecciones como el caso de Jerómino Roso, Ignacio Varisco, Juan Scachi. “Somos un grupo conocido y nos llevamos muy bien desde hace muchos años y eso lo hace muy especial. Esa también fue una de las claves, la unión que teníamos algunos jugadores dentro y fuera de la cancha. Es algo especial hacerlo con ellos, son excelentes personas”, confió el jugador de Diamante.

Ramiro Rattero integró la Selección Argentina en el Sudamericano U17 de Perú, en 2017, el Albert Schweitzer Tournament de Alemania y el FIBA Américas de Canadá en 2018 y estuvo muy cerca de integrar la lista definitiva del equipo que jugó el Mundial de Grecia U19 hace un par de semanas. Fue un sabor amargo para el interno que consideró que el título del domingo fue “una revancha”. “El básquet da revancha porque quedé afuera por muy poco y esto que pasó el domingo es una de ellas”, indicó.

El jugador no volvió a Diamante y rebeló que “hace bastante” no pasa, pero agradeció el apoyo “incondicional” de su familia y su gente en la Ciudad Blanca. “Sin ellos sería imposible. Me mandaron un video muy emotivo”, mencionó.

El sacrificio de no ver a los suyos radica en la necesidad de seguir entrenando para dar el salto en Estudiantes. “Ahora quiero abocarme a la Liga Nacional y a la Liga de Desarrollo por eso decidí volverme a Concordia y no a mi casa. Quiero seguir jugando en formativas porque quiero tener una buena temporada”, reflexionó.