Fue una final con gusto a clásico

¿El resultado cómo fue? Idéntico al de la primera final disputada semanas atrás. Ganó Ezequiel Simonit con parciales de 7/6 y 6/2. Fue en el marco del Torneo Profesional UTR, una cita que le sirve a los jugadores para obtener puntos para luego ir a las universidades de los Estados Unidos.

“La verdad que haber llegado nuevamente a la final significa un logro muy importante para mí y estoy muy contento. Además ganarle a un jugador como Joel que juega lindo, es muy bueno. Siempre juega parejo y lindo”, comentó Simonit a Ovación, contento por llegar al último juego y por ganar de nuevo. Antes de la pandemia el tenista de Paraná estaba en un gran momento, pero el parate provocó un retroceso, más que nada en su juego, algo que va recuperando con estas competencias.

“Me sentí muy bien y muy cómodo. Ya tenía la confianza del certamen anterior, así que eso me ayudó bastante. A comparación del otro torneo estuve más suelto y sólido, estaba mejor tenística, física y mentalmente. Obviamente que me faltan cosas. En todos los partidos que jugué me costó arrancar y eso lo debo mejorar. Tengo que recuperar el juego que tenía antes de la pandemia y arrancar a full desde el principio. Hay que meterle pata en eso. El primer set me cuesta, después en el segundo siempre me suelto y juego más tranquilo”, sostuvo. Ezequiel busca seguir suman do ritmo de competencias y no para de entrenar acá en la capital entrerriana. Por ahí van los objetivos, al menos hasta que pase este complicado 2020.

“Ahora tengo pensado quedarme en Paraná a seguir entrenando con Damián Patriarca, a quien de paso le agradezco porque me ayudó. Sólo eso por ahora y tratar de no gastar plata porque yo tenía pensado en diciembre irme a Buenos Aires y la verdad lo pensamos bien con mi viejo y vamos a hacerlo en enero. Además quedan un par de torneos más en Santa Fe por jugar y eso está bueno porque jugando uno agarra confianza. Eso me va a ayudar bastante. También debo trabajar en la parte física para agarrar fuerza y otras cuestiones más”, afirmó.

Finalmente el jugador del CAE habló de 2021: “Mis metas para el otro año es tratar de meterme en cuadros de Futures o Challenger. Veré si puedo hacer eso, pero esa es la idea. Y más que nada agarrar el nivel de los que están más arriba en el ránking”.

Por su parte, Joel Garagarza, jugador entrenado por su papá Fausto, también se encargó de plasmar lo que significó su arribo a una nueva final en Santa Fe, más allá del resultado final con derrota. “La verdad es que fue un resultado muy alentador ya que demuestra un buen nivel en el juego. Si bien hay cosas por mejorar para poder ganar la final, estoy muy conforme con mi desempeño”, comentó el santafesino que entrena en el PRC. Garagarza insiste en que las finales siempre son complejas y está claro que es así. Siempre lo importante es llegar. “Las finales siempre son difíciles y uno pone todo lo que tiene y a veces se da y a veces no. En este caso los dos nos conocemos mucho y un par de errores llevan a que ganes o pierdas”.

Por último, Joel también se metió en el futuro. Quiere seguir entrenando, jugar torneos y luego en su mente aparece Francia como destino final. “Este mismo torneo se jugará una vez más en diciembre y en el año próximo buscaré irme a Francia. Además jugar los Futures para lograr entrar al ránking ATP. Hay que seguir entrenando, poniendo todo y mejorando mi tenis”, aseguró Joel Garagarza, quien ya tuvo una experiencia en suelo francés, pero su idea es poder volver. Es algo que debía realizar este año y se frustró por el coronavirus. “Este año me tendría que haber ido a Francia, pero la pandemia y demás arruinó los planes. Ahora conseguí club allá para el año que viene y la idea es irme. La meta es jugar interclubes y torneos profesionales allá. La verdad que sería muy lindo. Me voy al sur de Francia, a Toulouse. Mi cabeza está ahí y lo vamos a dar todo para hacerlo”, sentenció.

LA FINAL PASADA. Desde el 5 hasta el 8 de noviembre se llevó a cabo en el Club de Tenis Solares de la Laguna, en Santa Fe, un torneo de ránking UTR(Universal Tennis Rating). Cabe destacar que el UTR es un sistema de clasificación global que puntúa a todos los jugadores de tenis del mundo en una escala de 1 a 16.5. De la competencia, que contó con todos los protocolos vigentes para este tipo de eventos y en plena pandemia viral, fue parte el paranaense Ezequiel Simonit junto a otros 15 jugadores, entre ellos Joel Garagarza. Y allí el de Paraná, quien en la actualidad posee 12 puntos de ránking UTR y fue número uno del cuadro principal, no decepcionó y terminó ganando la competencia. Fue en un reñido partido final ante Joel Garagarza de Santa Fe (11 puntos UTR) a quien superó con parciales de 3/6, 6/3 y 6-4. Vale destacar por otra parte que los jugadores lograron regresar a la competencia gracias al esfuerzo de los organizadores, quienes intentan superar ordenadamente y con responsabilidad los escollos que impone la pandemia.