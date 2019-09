Fue un disparo directo al corazón

“Todos somos héroes anónimos, guerreros en este lugar, peleando con el corazón...”. Esta estrofa de la canción Héroes anónimos de Catupecu Machu describe perfectamente lo que sucedió ayer en el final del partido entre Rowing y Estudiantes en La Tortuguita. Es que cuando el partido se moría en un empate en 16, apareció Maximiliano Duerto para acertar un penal complicado y darle una victoria clave al Remero en la lucha por la permanencia. No fue una patada sencilla, ya que el apertura sacó el disparo desde atrás de mitad de cancha, recto a los palos, que vieron pasar la pelota por el medio para desatar la locura del público local. Así, Tato se convirtió en el héroe de la tarde, en el verdugo de un CAE que hizo las cosas bien en el primer tiempo, pero que se desdibujó en el complemento.

El triunfo del PRC fue por 19 a 16, en el marco de la sexta y anteúltima fecha de la Zona Reclasificación A del Torneo Regional de rugby. El éxito dejó al ganador cerca de mantener su plaza en el Top 10, objetivo que podrá lograr en la última jornada cuando reciba a Universitario de Santa Fe. En tanto, el perdedor deberá jugársela en su cancha ante La Salle, a quien tendrá que vencer para seguir en la máxima categoría del TRL.

El PARTIDO. La intensidad con la que se jugó en los primeros minutos dejaron en la cancha un partido parejo y con imprecisiones. Con la pelota en su poder, fue la visita la que utilizó bien el pie para ganar metros. En campo contrario, el CAE sacó rédito de un par de infracciones del rival y antes del cuarto de hora inicial Francisco Lescano abrió el marcador con un penal. Está situación levantó el juego de los dirigidos por Emanuel Uranga, quienes durante varios minutos siguieron jugando en campo contrario. Rowing mantuvo una buena defensa, pero en otra indisciplina se encontró 6-0 abajo tras otro penal de Lescano.

La reacción del PRC llegó en la segunda mitad del período inicial, ayudado por algunas dudas de Estudiantes, por lo que llegó al descuento con un penal de Maximiliano Duerto. Claro que en la jugada siguiente, y aprovechando otra infracción (con amarilla incluida a Matei), el CAE volvió a sumar de a tres gracias a su apertura. De esa forma recuperó el dominio del partido y se fue al descanso 9-3 arriba. Un marcador que le quedó corto a la visita y con gusto a alivio al local.

Rowing cambió su imagen notoriamente en el comienzo del complemento. Pese a seguir con problemas en el line out, se las ingenió para poner en problemas a Estudiantes. Con un buen empuje de sus forwards se llevó por delante a su rival y luego de una series de infracciones en el scrum, el árbitro uruguayo Gonzalo Ventoso le otorgó un try penal que le dio el control del marcador. Esto puso nervioso al Albinegro, que ya no estaba fino como en la parte inicial y no supo cómo meterse otra vez en partido.

La mejoría local fue notoria y por eso no extrañó que Duerto estire la diferencia con un penal (13-9). El cotejo entró en un vértigo propio de los nervios con los que se jugaba. Duerto volvió a acertar a los palos para sacar más ventaja, aunque en la salida siguiente fue Estudiantes el que se fue con todo a buscar el in goal contrario. Los delanteros hicieron su trabajo y fue Tomás Bertot el que se zambulló para apoyar el try. La conversión de Lescano puso las cosas 16 iguales y todo fue incertidumbre hasta el final.

En el epílogo, parecía que la visita tomaba el control y comenzó una ataque en campo contrario. Pero se equivocó y en vez de enfriar las acciones le entregó la pelota a Rowing. Así fue entonces que el local trató de no cometer errores y en la última jugada tuvo un penal para ganarlo. Por la distancia (desde atrás de mitad de cancha) parecía una patriada difícil de conquistar. Además, Duerto ya había fallado dos envíos factibles a los palos. Pero Tato se animó, se tomó su tiempo y el silencio de todos lo acompañó. Cuando salió su disparó recién se escuchó un “no me digás que la metió”. Y fue así nomás. El apertura acertó el envío y se transformó en el héroe de su equipo, ya que no había tiempo para más. El pitazo final indicó que Rowing se quedó con un triunfazo que lo pone muy cerca de la permanencia, mientras que llenó de dudas a Estudiantes de cara a la última jornada.

Duerto: “Me saqué una espina clavada”

En el final del partido en La Tortuguita, Rowing tuvo un festejo alocado tras el penal que acertó Maximiliano Duerto y que significó una valiosa victoria. El apertura, en diálogo con Ovación, analizó el partido y lo que fue el agónico triunfo.

“Supimos presionarlos y tacklearlos durante todo el partido. En base a eso pudimos sacar el partido adelante. El primer tiempo fue muy estudiado, teníamos que ver qué es lo que iban a hacer ellos. En el segundo nos largamos a jugar porque no teníamos otra alternativa. El partido se nos iba de las manos y teníamos que revertirlo”, indicó.

El apertura también describió lo que sintió cuando la pelota entró entre los palos luego de su patada de más de 50 metros.

“Le agradezco al universo porque necesitaba algo así. Había errado dos y más factibles. El árbitro dijo que era la última acción y por eso me decidí a patear. Cuando entró sentí una alegría enorme. Me saqué una espina que tenía clavada por cómo venía el año. Esto es un envión anímico terrible para lo que viene. Tenemos dos semanas de descanso ahora, pero con la cabeza pensando en Universitario. Hay que ganar y cumplir de esa forma el objetivo que tenemos que es la permanencia”, sostuvo.

El PANORAMA. Los resultados que arrojó la anteúltima fecha de la Zona Reclasificación A fueron: Rowing 19-Estudiantes 16; Universitario de Santa Fe 28-CRAR 11; La Salle 17-Universitario de Rosario 23 y Los Caranchos 24-Provincial 35.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Universitario (R) 29 puntos (*); Provincial 19 (*); Rowing 17; La Salle 15; Universitario (SF) 14; Estudiantes 13; CRAR y Los Caranchos 7. (*) Clasificados al Top 10 del año próximo.

La última jornada se jugará el sábado 28 y tendrá los siguientes partidos: Estudiantes-La Salle; Rowing-Universitario (SF); Universitario (R)-Los Caranchos y Provincial-CRAR.

Tilcara perdió y define en la última

En Esperanza, el club Tilcara no pudo con el puntero Alma Juniors y perdió 37 a 18 en el marco de la sexta y anteúltima fecha de la Zona Reclasificación B del Torneo Regional. Ahora, el Verde deberá ganar en la última jornada ante Regatas/Belgrano de San Nicolás para asegurarse su permanencia en la Primera División. Además, Universitario de Concepción del Uruguay perdió por goleada en su cancha ante Jockey Club de Venado Tuerto por 68 a 5. Lo otros resultados de la jornada fueron los siguientes: Regatas/Belgrano 7-Logaritmo 48 y Cha Roga 13-Los Pampas de Rufino 19.

Posiciones: Alma Juniors 25 puntos (*); Jockey Club 22; Logaritmo 21; Tilcara y Los Pampas 19; Cha Roga 11; CUCU 6 y Regatas/Balgrano 0. (*) Clasificado a la Primera División 2020.

En la séptima y última fecha, que se jugará el sábado 28, se medirán: Tilcara-Regatas/Belgrano; Alma Juniors-CUCU; Logaritmo-Cha Roga y Los Pampas-Jockey Club.