"Fue muy importante ganar el clásico"

Parque Sur le ganó el sábado a Rocamora en el Gigante, en la presentación de la Liga Argentina de Básquetbol. Su capitán Agustín Richard, que el jueves al retirarse lesionado del entrenamiento creía que no jugaba, terminó aportando su experiencia para manejar el equipo hacia una importante victoria.

“Esto es para lo que nos preparamos este mes y medio. Venimos haciendo las cosas muy bien en los entrenamientos y eso es lo que se vio ante Rocamora. Para nosotros era muy importante ganar el clásico en nuestra casa, en el debut en la Liga y además sabiendo que ahora tendremos una gira. Reflejamos en la cancha todo el laburo que hicimos en la pretemporada, me voy muy contento por eso”, sostuvo el capitán de Parque Sur, Agustín Richard, tras el triunfo del sábado en el arranque de otra Liga Argentina de Básquetbol.

Agustín Richard aportó 7 puntos, 7 rebotes y varias asistencias estando 25 de los 40 minutos en cancha.

“Somos muchos este año para jugar, quedaron dos o tres chicos afuera, el grupo está muy bien, el equipo se va a ir formando pasando los días y los partidos. Viéndolos a ellos que vienen de tan lejos, como los extranjeros, y las ganas que le meten en cada entrenamiento, queriendo siempre un poco más, nos da un plus y las ganas de seguir. Hoy Patrick (Smith) y León (Hampton) fueron unos caballos, tanto en ataque como en defensa, bajaron un montón de rebotes y eso a nosotros nos libera. Me voy muy contento con el equipo”, agregó el emblema de este equipo sureño que ahora tendrá tres partidos consecutivos como visitante y en noviembre lo verá 5 veces jugando en el Gigante, además de algunas salidas.

“Parece una joda pero el jueves cuando René (Richard, DT de Parque Sur) me preguntó le dije que no podía jugar. Y hablando con Juan (Varas, DT de Rocamora) me dice siempre antes de jugar con Rocamora te pasa algo y terminás jugando. Creo que tengo un poco de suerte porque siempre que me pasa algo puedo recuperarme y llego para jugar. Un poco es la cabeza pero también el trabajo de Federico Salem, los radiólogos que siempre estuvieron al lado mío, los kinesiólogos que están en el club al lado nuestro (Martín Pérez y Emiliano Pajarola”, concluyó Agustín Richard.

Parque Sur visitará el viernes a Central Entrerriano desde las 21.30 horas, en el Bértora. Luego tendrá la primera gira de la Liga. El martes Gimnasia en La Plata y el miércoles Estudiantes de Olavarría.

Volverá luego para encarar algunos juegos en el Gigante en noviembre en forma consecutiva. El domingo 3 esperará a Racing de Chivilcoy. El miércoles 6 a Gimnasia de LP y el lunes 11 a Ciclista.

Fuente: Marcelo Sgalia, encargado de prensa del club Parque Sur.