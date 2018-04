Fue expulsado del fútbol por la FIFA

delnero.jpg

El ex presidente del la Confederación Brasileña (CBF), Marco Polo del Nero, fue inhabilitado a perpetuidad para desarrollar actividades ligadas al fútbol según lo anunció este viernes la FIFA tras la decisión del Comité de Ética del organismo.Del Nero, quien había cumplido una suspensión de 45 días, fue encontrado culpable de violar los artículo 21 (soborno y corrupción), 20 (ofrecer o aceptar regalos u otros beneficios), 19 (conflictos de interés), 15 (lealtad) y 13 (reglas generales de conducta) del Código de Ética de la FIFA.El ex presidente de la CBF fue suspendido de forma provisional el 15 de diciembre del año pasado como consecuencia de la investigación que la FIFA inicóo en noviembre de 2015 por la supuesta actividad irregular de Del Nero.Por el cargo que ostentaba, el ex dirigente (fue presidente de Palmeiras y también de la Federación Paulista de Fútbol) se benefició de la venta de los derechos de varias competiciones como la Copa América, la Copa Libertadores y la Copa de Brasil.Del Nero, de 77 años, un abogado con fama de "play boy", está impedido para desempeñarse en cualquier función ligada al fútbol y además tendrá que pagar una multa de un millón de dólares, señaló la FIFA mediante un comunicado.