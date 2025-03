Franco Lozano regresó a Belgrano con una meta ambiciosa

Belgrano presentó sus nuevos refuerzos

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belgrano de Paraná (@club.belgrano.parana)

Lozano se coronó campeón con Belgrano en varias oportunidades. También formó parte del plantel que compitió durante seis temporadas en el Torneo Federal B. La extinción de esta competencia que fue organizada por el Consejo Federal provocó tiempos de cambios en el Mondonguero. Por cuestiones económicas la estructura se disolvió. De esta manera, los protagonistas buscaron nuevos destinos.

El marcado de punta Franco Lozano dialogó con La Mañana de La Red

"Me acuerdo que fue una situación muy triste. Estábamos a un paso de jugar algo importante y pasamos a estar abajo", rememoró Lozano, en declaraciones a La Mañana de La Red. Luego agregó. "Después de Belgrano me sumé a Arsenal de Viale para jugar el torneo de la Liga de Paraná Campaña. El equipo era dirigido por el Tony (en alusión a Hugo Fontana) y también estaba Mancu (José Mancuello). A fines del 2019 sufrí una serie de lesiones. Después arrancó la pandemia y cuando se habilitaron las actividades me incorporé a Atlético Paraná para disputar el Torneo Regional Amateur", repasó.

"Cuando se rompió la estructura que se había armado para competir en el Federal B muchos nos fuimos a competir a la Liga de Paraná campaña porque los equipos que compiten en este ámbito entrenan por noche. El sacrificio era mayor, pero te dejaba seguir compitiendo en un lindo nivel. Ahora en Belgrano nos pusimos de acuerdo para entrenar en un horario que a todos nos venga bien. Entrenamos todos los días. Eso no está en discusión. Es lo mismo que en el nivel de Federal B, salvando algunas diferencias. Estoy muy contento con lo que nos encontramos. Ojalá lleguen cosas buenas", se entusiasmó Lozano.

El marcador de punta izquierdo observó aspectos positivos en su regreso la centenaria institución. "Se están viendo modificaciones importantes, nuevas obras y mucha gente con ganas de trabajar. El grupo está conformado por mucha gente joven con ganas de progresar. Me pone muy contento volver a Belgrano", subrayó. El peso de la historia obliga al Mondonguero a dar batalla en cada competencia que afronte. Lozano entiende a rajatabla esta regla. "La meta que nos planteamos es, en primera instancia, formar un lindo grupo y en base a eso prepararnos para lo que se viene. Tenemos primero el torneo de la Liga y Belgrano, como institución grande que es, tiene que pelear. En base a eso intentaremos formar un lindo grupo para pelear lo que vendrá después, ya sea Copa Entre Ríos, Torneo Regional Amateur o Copa Túnel Subfluvial. Independientemente de la competencia, con Belgrano tenemos que competir", aseveró.

Más allá de los objetivos colectivos, Chucky, como lo bautizaron en el Mondonguero, tiene sus propios sueños que buscará cristalizar. "Estoy llegando a los tramos finales de la carrera y pienso en algo más grande. Cuando me senté a dialogar con la dirigencia les dije que quería pelear un ascenso con Belgrano. Estuvimos muy cerca durante varios años. De hecho no me perdono haber errado un penal cuando estuvimos muy cerca de un salto de categoría. Es algo que tengo pendiente", confesó.

El paso del tiempo no le permitió cicatrizar la herida al defensor, que buscará tomarse revancha en el nuevo proceso que encarará en el Albiceleste. "Teníamos un gran grupo humano y deportivo. Teníamos el ascenso en la mano, y no se dio por detalles. Me sentía bien para rematar el penal, pero me tocó fallar. Habíamos hecho muy buen partido, teníamos el pase a la final que se hablaba que se iba a jugar en cancha de Patronato. Estuvimos muy cerca", lamentó, con mucha impotencia.

Por otro lado, el defensor marcó la importancia de la Copa Túnel Subfluvial, certamen que Belgrano no disputó, pero que se propondrá formar parte de la segunda edición. "Cuando arrancó la miramos de una manera y ahora todos queremos jugarla. Se ven los cruces cada vez más competitivos, se definen por detalles excepto la victoria de Patronato ante Colón. Es una competencia muy linda. Es muy bueno cruzarse con equipos de Santa Fe para ver a donde estás parado, para saber si estás lejos para competir por un torneo más importante", opinó. Siguiendo esta línea, Lozano interpretó que el certamen que reúne a equipos de Paraná y Santa Fe llegó para quedarse. "Hay que tener en cuenta que los gastos son afrontados por las Ligas que organizan, sino no todos los equipos podrían costear el transporte y lo que implica competir", cerró.