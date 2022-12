Franco Catena da el salto al profesionalismo

Franco Catena boxeo.jpg

Franco acumula 22 peleas en el campo amateur y muchas de ellas pertenecen a Regionales y Nacionales, competencias con más nivel. “Yo mejoré en todo, pero lo técnico sin dudas porque todo es técnico. También hay mucho aún por mejorar como los desplazamientos, la defensa y el ataque. Creo que en todos los aspectos boxísticos estamos mejor y lo físico a mi me encanta entrenar así que no debo pelear con eso o renegar, pero después si uno piensa que no se va a cansar está equivocado. Terminás cansado. Acá lo importante es que cada uno pueda rendir un poco mas. Después sin son tres, cuatro o los round que sean uno ajusta para darlo todo. Si peleo a tres, cinco o seis uno termina muerto igual”.

Paraná sumó durante este último tiempo varios boxeadores al profesionalismo y Catena es uno de ellos. “En lo personal a mi me pone contento. Hace muchos años que boxeo y recuerdo antes de la pandemia que festivales casi no había. Cuando yo comencé había una o dos por año y hoy eso cambió, es increíble. En Paraná hay mucho movimiento y gente que quiere hacer festivales y eso para mi nos ayuda a todos. Mientras más boxeadores seamos y más festivales se hagan será mejor”.

WhatsApp Image 2019-04-01 at 12.43.15.jpeg Catena, de azul, en la pelea ante Carlos Molina.

Respecto de los Regionales y Nacionales donde el paranaense estuvo, aseguró: “En una entrevista lo dije, para mi 22 peleas no son un gran número en el amateurismo, esa es la realidad, pero yo tenía tres peleas y de inmediato, gracias Wenceslao, logré meterme en un Regional y encima lo gané. Muchas de las 22 peleas, te diría que la mayoría, son antes rivales que son campeones provinciales o regionales”.

Catena aprovechó la oportunidad, y entre tantos, realizó guanteo con Jairo Suárez, el peso Pesado de la ciudad. “El lunes hicimos el último guanteo antes del combate. Estuvimos entrenando con Jairo Suárez bajo las órdenes de Wenceslao Mansilla. Jairo es un campo porque siempre me da una mano y a mi me sirve muchísimo”, dijo y agregó respecto de su entrenador “Wenceslao me dice que suba las manos. Ayer lo jodí y le dije que te pasa está más nervioso que yo (risas). Yo me siento muy tranquilo y se sintió la ausencia de él cuando se fue a Estados Unidos. Yo pensé que no lo iba a sentir, pero sin embargo se sintió y sobre todo en los Regionales y Nacionales. Ahora con él en el rincón yo me siento mucho más tranquilo”.

Este viernes se realizará, desde las 20, la ceremonia de pesaje en el Campig de Camioneros. En este sentido Catena confesó: “Estoy tranquilo con la balanza porque en los kilos es mi peso natural así que no tengo que pelear con eso. Estaremos debutando en Crucero que es hasta 90.700 kilos”.

Finalmente franco habló de estreno que se le da en en casa, de local. “Peleamos el sábado en Sportivo Entre Ríos y la verdad que está buenísimo ya que yo me siento orgulloso de lo que hago que es boxear y que mi gente, la que me conoce, lo pueda ver y me vio entrenar para mi es importante. Estoy muy contento”.