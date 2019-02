Fouces: "El jugador no se olvida más"

Las divisiones juveniles del Club Atlético Estudiantes parten hoy y por espacio de 15 días rumbo a Nueva Zelanda, destino escogido para la Gira 2019 de la entidad. En total serán 50 jugadores y 15 mayores los que serán parte de este experiencia que promete ser apasionante y que tiene lógicamente sus objetivos deportivos y humanos como fin.

Emilio Fouces, presidente de la entidad, dialogó con Ovación respecto de este proceso que es una tradición en el club. "El club tiene, dentro de rugby , una política deportiva importante como son las Giras Nacionales o Internacionales. Esta, desde que yo estoy en la gestión, es la cuarta Gira internacional que hacemos. Las dos primeras en el 2010 y 2014 a Sudárfica con juveniles, en el 2017 fuimos con Plante Superior a Italia y ahora en este 2019 con juveniles de vuelta, pero a Nueva Zelanda que en realidad es el destino más lindo para un jugador de rugby", confesó y agregó: "Los juveniles están entusiasmados y nosotros también los dirigentes. Yo conozco bastante el rugby neocelandés porque tuve un hijo jugando allá y la verdad que es una gran experiencia y estoy seguro que van a venir todos muy enriquecidos tanto en lo personal como en lo deportivo".

No fue fácil, pero con mucho trabajo se logró realizar esta gira teniendo en cuenta los tiempos difíciles, en lo económico que atraviesa el país. "La Gira se lanzó con una realidad económica totalmente distinta a la que tenemos ahora y fundamentalmente con la cotización del dólar. Se avanzó muchísimo y comenzaron las megadevaluaciones de fines o mediados del año pasado, pero al Gira estaba muy avanzada. Hicimos el esfuerzo y van casi todos los chicos a la Gira, son pocos los que no van por cuestiones económicas".

Emilio, como presidente y amante de rugby, tiene su mensaje para los viajantes y eso que él es pare de este periplo. "Yo viajo, pero les transmito más que nada a los jugadores porque los dirigentes que van son todos ex jugadores y conocen lo que es. El jugador no se olvida más de esta experiencia porque se vive con 16 o 17 años es una experiencia en lugar tan alejado con su grupo de amigos y es conocimiento y aprendizaje puro. Hacen lo que les gusta que es jugar al rugby. Todas las giras son muy positivas", analizo y continuó resaltando lo que fue la Gira a Italia del plantel de Primera División. "Fue impresionante los efectos de esa Gira. Yo también fui a esa Gira y se veía que sería buena. Si bien el destino no es uno de los países rugbístico por excelencia, pero nosotros apostamos al lugar porque sabíamos que iba a ser importante. Hacía mucho que no se hacía una Gira del Plantel Superior y se dio luego un gran año para la Primera del club en el TRL que es al que apuntamos nosotros".

Por último Fouces dejó un mensaje para lo que se viene: "Tenemos expectativas y la verdad estamos extrañando. Llega esta época del año y uno empieza a extrañar el rugby porque el receso es bastante largo. Se termina de jugar en octubre, estamos en febrero y recién en la semana vamos a tener algunos amistosos. Con muchas expectativas con Emanuel (Uranga, el DT) que es un chico que yo quiero mucho. Profesionalmente es un tipo muy capacitado así seguramente vamos a tener un buen año".

ENTREGA DEL BOLSOS. Previo al viaje los dirigentes les entregaron un bolso a cada viajante con la respectiva indumentaria para utilizar en viaje y luego allá en Nueva Zelanda.