Fórmula 1: hace 18 años Nelson Piquet visitaba Paraná

Fue hace 18 años, en una soleada tarde del 2 de mayo de 2002 el rumor se había instalado en la redacción de UNO. Nelson Piquet iba a llegar ese fin de semana a Paraná, ya que su hijo Nelsinho estaba compitiendo en la Fórmula 3 Sudamericana. Era la segunda temporada del joven piloto que luego tendría su paulatino ascenso hacia la Fórmula 1. Los datos que nos aportaban era que Piquet había aterrizado en su avión particular y que ya estaba instalado en el Club de Volantes Entrerrianos. De manera inmediata, hasta allí nos dirijimos con el reportero de UNO, Diego Arias para intentar tener la palabra del tres veces campeón del mundo. Montado el semirremolque del Piquet Sport casi pegado a los sanitarios en la zona de boxes, allí había una carpa contigua donde efectivamente estaba sentado en una silla el ex piloto que está dentro del Top 10 de los consagrados en la Fórmula 1.

De forma muy relajada tras el vuelo desde su país, vestía una remera de pique, jeans claro y zapatillas. Entre una mezcla de varias sensaciones, intento explicarle que eramos periodistas de un periódico local y si podíamos tener una charla. Generosamente con una sonrisa y con un portuñol avanzado nos concedió ingresar y allí empezó todo.

Tras la entrevista, en la cual se mostró muy accesible a todo, y conociendo de su relación con Carlos Reutemann le cuento que Lole vivía a muy pocos kilómetros del autódromo. “¿Es verdad, no? Vive cerca. Me voy a intentar comunicar con él”, respondió el ex piloto que brillara en la década del 80. Y destaco la predisposición del hombre porque para el final del encuentro le pregunto si podíamos ir hasta el box, donde estaba el Dallara de su hijo y así tomar algunas fotografías. Accedió sin ninguna objeción para caminar unos cuantos metros. Y lo resalto porque Piquet conservaba una imposibilidad de caminar normalmente tras el accidente con el Menard de Indy en las 500 Millas de Indianápolis en 1992 tras dejar la F-1.

Tras destapar el auto, y la habitual lluvia de flashes del reportero, nosotros concluimos con un apretón de mano y una promesa de que volveríamos no solo para cubrir la carrera ese fin de semana, sino que queríamos estampar con una firma la fotografía que nos retratamos junto a él. Claro, esa misma foto está bien conservada y guarda un momento único ante uno de los pilotos más importantes del mundo.

A continuación la entrevista y lo que Piquet le contó a Ovación en aquella tarde otoñal: El brasilero fue tres veces campeón del mundo de la F1. En la recordada temporada de 1981, con Brabham Ford, al quitarle en la última competencia el certamen a Carlos Reutemann. Luego repetiría en 1983 con Brabham BMW y en 1987 con Williams Honda.

“Se sufre más viendo correr a un hijo que cuando uno compite”, admitió en su paso por la capital entrerriana, el tricampeón del mundo, que supo ser compañero de equipo de Niki Lauda en 1979 y 1980 en Brabham. Luego hizo lo propio con Michael Schumacher durante seis meses en 1991 en la escudería Benetton, lo que sería su último año en la categoría después de estar ligado a la especialidad elite durante 13 años. Su historia deportiva comienza en 1972 en aquellas carreras de karting, continuando el año siguiente en la Volkswagen Fusca. En 1975 incursionó en la VW 1600, mientras que en 1977 fue a probar suerte a Europa en la Fórmula 3 hasta 1978, año que realizó su salto a la Fórmula Uno a la escudería Brabham.

—¿Cómo fue que llegaste a la Fórmula Uno?

—Tuve un año muy bueno de Fórmula 3 en Inglaterra y arribé directamente a la Fórmula Uno en el equipo Brabham. En el primer año tuve como compañero de equipo a (Niki) Lauda, con el cual aprendí mucho y en la segunda temporada perdí el campeonato en la última prueba

—¿Sin dudas que haber corrido tantos años le dejan muchas satisfacciones?

—Fue toda una vida de Fórmula Uno, corrí en trece años, más de 200 grandes premios, cosechando muchas recordaciones y luchas muy parejas. Fueron momentos preciosos.

—Ganaste el torneo de 1981 a Carlos Reutemann, ¿qué recuerdo te dejó aquel primer título?

—Hubiese sido más justo si yo ganaba el campeonato en 1980 contra Alan Jones, que al año siguiente frente a Carlos Reutemann. Pero, las carreras tienen estas decisiones que en la última competencia todo puede pasar. —¿De los tres campeonatos obtenidos, cuál fue el más significativo? —El más difícil fue el último en 1987 porque yo estaba en un equipo inglés con un piloto local, Nigel Mansell y tenía dos campeonatos. Todos querían que Mansell sea el campeón del mundo y por ello fue muy complicado de obtenerlo.

—En tus comienzos, ¿a qué piloto tenías como parámetro?

—En Brasil quien dio el gran paso para todos los brasileros fue Emerson Fittipaldi, después de él fui el primer piloto de Brasil en ir a la Fórmula Ford, ya sea en la Fórmula 3 y en llegar y ganar en la Fórmula Uno. Entonces después de Emerson todos los pilotos seguimos el mismo camino, incentivándonos a ir a correr a Europa.

—Nelson, también tuviste como compatriota a otro gran piloto de Fórmula Uno, como lo fue Ayrton Senna.

—Ayrton comenzó a ganar en la Fórmula Uno, cuando yo entraba en la decadencia en la categoría. Cuando yo logré tres títulos, Ayrton ganaba en la especialidad. Fue el último gran piloto que dio Brasil y si no hubiese sufrido el accidente estaría peleando mano a mano con (Michael) Schumacher. Fue una perdida muy importante para todo Brasil.

—¿Qué te dejó haber sido piloto de Fórmula Uno?

—Nunca pensé en llegar a ser un piloto de Fórmula Uno, fue todo tan rápido. Y por último, el brasilero respondió a un ping pong. Senna: “Es una ausencia muy importante en entre todos”. Reutemann: “Es un amigo muy querido”. Michael Schumacher: “Un piloto impresionante”. Juan Pablo Montoya: “Tiene bastante para aprender”. Fangio: “Fue un pasado muy grande. Se lo conoce por libro, ya que en aquella época no había televisión”.