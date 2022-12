Footgolf: Oscar Hundt jugará el Mundial

Mientras se prepara para ello, charló con Ovación. “Toda la vida jugué en Atlético Paraná. Estuve durante 15 años en Primera así que el fútbol fue durante toda mi vida mi deporte exclusivo. Después de haber dejado de jugar seguí ligado al fútbol siempre jugando en el Inerprofesional y jugando todo lo que une puede jugar. Par mi siempre fue una manera de vivir jugando al fútbol”, dijo y luego habló de lo que fue su desprendimiento de retina que provocó su arribo al footgolf. “El año que viene se cumplirán cuatro años. Es decir hace más de 3 años y medio que me metí en el footgolf. Me invitó un amigo y comencé a ir a probar y jugar. La verdad me enganché además con el grupo de chicos con los que practicamos. Me re enganché y lo seguí practicando hasta empezar a competir. Primero localmente, pero después fuimos sumando competencia en otras provincias y como todo deportista donde hay competencia piensa en competir y busca mejorar. Entonces este año llegó con una alternativa que era jugar el Mundial en Orlando. Lógicamente a todos nos gustaría tener esa posibilidad. Me lo propuse a principios de año y entonces sumé cosas adicionales más allá de ir a jugar. La idea era mejorar así que arrancamos en un gimnasio y trabajando en algunos golpes como para ver la posibilidad de poder estar”, narró y continuó: “Esta chance que se dio yo la consideraba muy lejana porque era en una categoría menor con mucha diferencia de años. Iba a hacerse difícil lograrlo, pero yo sí quería estar bien posicionado en mi categoría para ver si esa categoría se incorporaba al Mundial o había alguna invitación por méritos o ranking. Y en esa búsqueda de estar posicionado en la categoría me encontré con resultados que me posicionaron en la categoría de abajo. Luego llegó el Major donde anduve bien y quedé mezclado con los que tenía posibilidades en la categoría inferior. Así que de ahí en más me propuse pelear por ese lugar”.