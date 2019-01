Florentina brilló en territorio cordobés

Florentina Sigura lo hizo por tercera vez en el Campeonato de la República que se desarrolló, en esta oportunidad, en Córdoba.

La joven promesa de 11 años se destacó en su equipo al traerse cinco preseas de oro y una de plata. Una actuación descollante por donde se la mire y analice.

"La verdad que muy contenta con las carreras. En los tres Nacionales que corrí hice cinco pruebas y esta vez, es la primera vez que corro seis. Hubo una prueba nueva que nunca la corrí en ningún lado. La verdad que me sentí muy cómo y todo muy lindo. Muy contenta con los resultados que tuve", confesó sin dudar Fiorentina.

Joaquín Méndez es su entrenador y el diálogo entre ellos es constante en cada entrenamiento en pos del crecimiento de la nadadora. "Joaquín estaba muy contento por los resultados de los otros chicos, no solo por los míos. Todos terminaron muy contentos, Joaquín y todos los padres que fueron. El entrenamiento es duro, lo sufrís porque es de mañana y de tarde, pero ese sacrificio tuvo su recompensa".

El nivel de competidores en esta competencia siempre es alto y los nadadores del PRC lograron estar a la altura de la historia. "El nivel es muy bueno. Por ejemplo dos carreras las corrí de atrás y Joaquín siempre me repite, siempre, en los entrenamientos el toque, que toque bien porque eso me puede ayudar y fue así. Fui de atrás y mejoré. Gracias al toque pude safar y quedarme con el oro".

"Corrí los 400 libres y no saqué oro, fui plata y esa fue la carrera que más disfruté. La verdad no me importan, mucho las medallas. Es lindo, pero me importan mucho los tiempos. Me sentí muy bien y la disfruté. Es una carrera que me gusta porque es larga. Esa fue la que más disfruté y también la de 200 pecho que fui oro", contó respecto de cual de todas las competencias le dio más satisfacción dentro del agua y agregó: "La verdad que me gustan más las pruebas largas que las cortas. Fondo y no velocidad".

Finalmente la promesa de la natación del Paraná Rowing Club plasmó sus sueños en este deporte. "Como todo deportista en un futuro quiero llegar a un Mundial y los Juegos Olímpicos. Ese es mi sueño. Para este año me gustaría volver a tener un Nacional como los que tuve, parecido a este. Además el año pasado fue Selección de Entre Ríos para correr el Conosur y me gustaría volver a estar en una lista porque es un logro".

















La plantilla del elenco Albiceleste





Fiorentina Sigura junto a Lorenzo Rizzi, Lautaro Acosta, Sofía Gorosito y Chiara Pauletti, todos nadadores del equipo que orienta técnicamente Joaquín Méndez, el paranaense quien junto a Fiorentina Sigura se trajeron una distinción por superación de estilo en el certamen.