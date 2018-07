Florencia Senger visitó a Las Vampirezas

"La verdad que muy lindo volver acá y estar con la chicas y todo su cariño. Nos dimos un abrazo gigante y por supuesto recibí el cariño de Juan (Comas, el entrenador). Estar acá es como estar en casa y somos felices entrenando siempre acá. Además muy lindo reencontrarme con mi familia"





Pasaron más de 4 meses donde la rubia jugadora logró disfrutar del profesionalismo. "Es una liga profesional muy distinto a lo que pasa acá en Argentina. Considero que algún día acá pasará eso, pero está todo muy lento".





"La verdad que el nivel que encontré es muy alto porque al ser tu trabajo las jugadora se enfocan sólo en eso y no tienen que hacer otra cosa, si bien hay algunas que trabajan o estudian, pero no porque lo necesiten. Técnica y tácticamente yo estaba bien porque hemos trabajado mucho con Juan, pero en lo físico siempre uno puede dar más. También la altura fue un tema y eso me costó muchísimo. Estuve un mes para adaptarme aunque igualmente no lo pude lograr. Lo físico fue lo que más me costó", confesó al entrerriana respecto de los sinsabores de la altura.





La entrerriana Florencia Senger visitó ayer a Las Vampirezas, su ex equipo de fútbol femenino . La jugadora viene de competir a nivel profesional en el Bogotá Fútbol Club de Colombia y ella hizo el balance correspondiente de lo que fue una experiencia única, soñada.