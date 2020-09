Florencia Mutio transmite todo lo que aprendió en Leonas  

La ex-Leona, la arquera paranaense Florencia Mutio, tomó la determinación de abandonar el seleccionado nacional de hockey sobre césped que tantas alegrías le dio y posteriormente regresar a su Paraná natal luego de muchos años en Buenos Aires, donde se recibió como licenciada en Kinesiología y Fisiatría.

Ahora busca trabajar de lo suyo, la Kinesiología, pero mientras tanto realiza charlas y clínicas vía la plataforma Zoom con otras arqueras argentinas que también acumulan mucha experiencia en el arco nacional.

De este y otros temas Flopa habló con Ovación. “En cuarentena surgió un proyecto llamado Arqueras Argentinas, donde brindamos charlas, capacitaciones y coaching personalizado para arqueras y clubes también”, comentó, y posteriormente comentó con quiénes lleva a cabo esta gran idea: “Participamos Mariela Antoniska, Paola Vukojicic, Belén Succi, Ángela Cattaneo, Laura Aladro, yo y Damián Angio, que fue un entrenador que tuvimos todas en algún momento en nuestra carrera en Las Leonas”.

Florencia Mutio Leonas.jpg Mutio, con la camiseta de la Selección Argentina

Está claro que Florencia extraña ser parte de Las Leonas, pero también es consciente de que fue una etapa exitosa y que ya pasó. Ahora se enfoca en lo que viene. “Fue duro el cambio, lleva su tiempo. Pero son etapas y una muy linda que me tocó vivir y disfrutar y donde me considero una privilegiada por haber vestido la celeste y blanca. Hoy sigo con cambios y siempre vienen nuevos desafíos por delante”

Por el momento Florencia Mutio tiene en mente seguir con el proyecto Arqueras Argentinas, aunque no descarta la posibilidad de jugar en el exterior algún torneo o una temporada si es que se da. “Por el momento solo Arqueras Argentinas tengo en mente, pero sí me gustaría jugar unos meses o un torneo en el exterior. No tengo ciudadanía y es una complicación, pero no es algo que descarte a futuro. Por el momento disfruto de Paraná y mi gente, que es lo que más extrañe estos años”, enfatizó dejando la puerta abierta para volver a jugar en alguna entidad del exterior.

Por otra parte habló de su profesión y de lo que hará ya instalada en la capital entrerriana, donde está cerca de sus afectos. “Sí, finalmente la cuarentena terminó de definirlo, así que acomodándome a la ciudad, con ganas de seguir creciendo en un proyecto Posturalfoot con una gran amiga y colega y de aprender en Move de quien fue mi kinesiólogo en Buenos Aires, Mateo. Seguir con el entrenamiento de arqueras, enseñando y aportando desde nuestra experiencia y siempre abierta a lo que pueda surgir”, cerró la guardameta formada en el Club Atlético Estudiantes.