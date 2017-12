Florencia Mutio: "Es un sueño volver a jugar otro Mundial"

Florencia Mutio está en Paraná donde descansa al final de todos los años. La arquera de Las Leonas tuvo un año "movido" en el cual consideró que más allá de que no se dieron algunos resultados sirvió para fortalecer el grupo.





Con siete años en la Selección Argentina de hockey sobre césped, dos Juegos Olímpicos, un Mundial, Champions Trophy y Panamericanos, se prepara para disputar el Mundial de 2018. "Se que si hago las cosas bien tengo muchas chances de estar ahí",dijo a Ovación sobre el certamen que se disputará en Londres del 21 de julio al 5 de agosto.













—¿Cómo definís este año?

—Un año movido porque hubo muchas giras. Fue un año de crecimiento para todo el grupo, de conocimiento. Tuvimos un cambio de técnico con la llegada de Agustín Corradini y fue un año de adaptación. Se logró que el grupo esté muy unido y bien; no se nos dieron los resultados, pero vamos el por el buen camino y ya estamos pensando en Londres.





—¿En lo personal?

—Disfruté mucho, todos los años crezco y aprendo un poco más. Disfruté más de San Fernando, estoy muy cómoda ahí. Y del seleccionado también. Hoy soy una de las más grandes y lo vivo de otra manera, lo disfruto desde otro lado. Fue un año intenso por cuestiones personales, pero la pasé bien.









—¿Te ves en el Mundial?

—Ojalá, es un sueño volver a jugar otro Mundial. Creo que si hago las cosas bien tengo muchas chances de estar ahí, pero también se que es el día a día y hay que ganarse un lugar. Falta pero ya estoy pensando en eso y espero poder estar ahí representando a Argentina otra vez.





—¿El objetivo principal es el título?

—Siempre el desafío es llevar a Argentina a los más alto y como grupo nos encantaría y el objetivo es ser campeonas. Hay que luchar para lograrlo y ojalá que se nos dé.





—¿Cómo es estar en el alto rendimiento permanentemente después de tantos años, te genera un desgaste o es un incentivo siempre?

—Es una presión constante que tenemos todas, pero lo manejamos. Uno está en Las Leonas que es el seleccionado más representativo y sabemos que es así. Cada uno intenta dar lo mejor por la camiseta sabiendo que estás representando al país y eso siempre es una presión, pero linda.

















—¿Cómo ves el hockey sobre césped en Paraná?

—El hockey en Paraná creció mucho porque se incorporaron equipos nuevos y sobre todo en la rama masculina. Siempre están tratando de sumar entrenadores, capacitar y mejorar día a día. Rowing también incorporó una cancha de agua que eso a la ciudad le da un plus, sobre todo si la pueden utilizar los seleccionados. Ojalá que el proyecto de Estudiantes también se pueda concretar y que cada predio o club pueda tener la suya. La cantidad de jugadores aumentó y ojalá que siga creciendo. En la provincia lo veo así a través de los medios. Se también que han convocado muchas chicas nuevas en Sub 21 y Sub 18 y muchas son de ARU de la Costa del Uruguay, pero somos todas entrerrianas y yo feliz por ellas. Ojalá que se sume otra entrerriana a Las Leonas.





El torneo más importante

Las Leonas integrarán el Grupo C junto con Alemania (6°), España (11°) y Sudáfrica (14°). El Grupo A, en tanto, lo conformarán Holanda, defensor del título, China (8°), Corea (9°) e Italia (17°). Del Grupo B participarán Inglaterra (2°), Estados Unidos (7°), India (10°) e Irlanda (16°), mientras que el Grupo D estará integrado por Australia (4°), Nueva Zelanda (5°), Japón (12°) y Bélgica (13°). Argentina debutará el 22 de julio ante España.